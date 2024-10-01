Тяжелейший удар по «Хезболле»: как может выглядеть операция ЦАХАЛ в Ливане 1.10.2024, 9:16

Анализ эксперта.

В ночь с 30 сентября на 1 октября израильские войска начали наземные рейды на юге Ливана в рамках операции под названием «Северные стрелы», направленной против сил организации «Хезболла».

Какой расклад сил на сегодняшний день? Как может выглядеть наземная операция против террористов из Ливана?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с израильским военным экспертом Давидом Шарпом:

— Израиль готовился к сухопутной операции и возможной войне с «Хезболлой» с 2006 года. Текущие удары по ракетным хранилищам и ликвидация высокопоставленных командиров организации показывают, что это было приоритетным направлением для разведки на протяжении многих лет. Стоит отметить, что сухопутная операция предусматривает и воздушную составляющую.

Сухопутная операция может развиваться по разным сценариям, в том числе весьма ограниченным. Однако ограничение себя в действиях не решит проблему — удары противника, вероятнее всего, вынудят Израиль принять более решительные меры.

На данный момент рассматриваются варианты с разной степенью глубины захода в Ливан. Полный сценарий предполагает взятие под контроль значительной части, а фактически всего южного Ливана — эпицентра активности «Хезболлы». Это территории, где проживает шиитская община Ливана и где находятся укрепрайоны и пусковые установки ракет короткого и среднего радиуса, способных обстреливать север Израиля. Основные боевые силы «Хезболлы» сосредоточены именно там, и уничтожение до 50–60% ее потенциала может стать главной военной целью операции.

В более глубоких районах Ливана, куда, скорее всего, не планируется заходить даже в случае крупной операции, Израиль может задействовать авиацию, артиллерию и силы спецопераций.

«Хезболла» десятилетиями готовилась к войне с Израилем. В ее распоряжении укрепрайоны, современные системы вооружений и до 40 000 боевиков на первой линии, половина из которых — резервисты, другая половина — регулярные силы, включая элитное подразделение «Рэдуан». У «Хезболлы» также есть союзники, такие как шиитское движение «Амаль», а также силы, которые могут прибыть из Сирии и Ирака. Однако основной военный потенциал сосредоточен в самой «Хезболле».

Наземная составляющая включает укрепрайоны, противотанковые управляемые ракеты, мины, минометы и беспилотники, предназначенные для атак на израильские войска и тыл. Одной из ключевых угроз является ее огромный арсенал ракет. Есть баллистические с дальностью от 7 до 700 км, есть высокоточные и крылатые ракеты. В распоряжении «Хезболлы» также масса дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников.

Есть у них средства ПВО иранского, российского и советского производства, которые действуют в засадном режиме — скрываются и включаются в последний момент для попытки сбить израильские самолеты. Среди них есть иранские системы, старые советские комплексы, такие как «Оса» и «Квадрат», а также новейшие «Панцирь» и «Бук», хотя их немного, а некоторые были уничтожены в последние дни. «Хезболла» также располагает морскими спецсилами, безэкипажными катерами и значительным количеством противокорабельных ракет, включая российский комплекс «Бастион».

Это очень серьезный противник, который сильнее подавляющего большинства армий мира. «Хезболла» специально готовилась к войне с Израилем, сосредоточив усилия на ракетных и других дальнобойных системах. По количеству баллистических ракет с дальностью 200–700 километров ее арсенал сопоставим с ведущими странами мира и, возможно, даже превышает российский на данный момент.

Для Израиля это серьезный вызов. Считается, что потери в тылу могут составить сотни человек, а на фронте — еще больше. Израиль — это современная армия, обладающая своими плюсами и, естественно, недостатками. Несмотря на мощь «Хезболлы», у Израиля есть колоссальные преимущества. Сложный рельеф местности в Ливане, который затрудняет наступление, также следует учитывать. Тем не менее Израиль обладает значительными преимуществами в огневой мощи, воздушной поддержке, маневренности и тяжелых системах.

Несмотря на объективные и субъективные минусы, эти преимущества можно реализовать. Это позволит достичь целей, связанных с операцией в Южном Ливане и нанести «Хезболле» тяжелейший ущерб.

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