Дудинский: Лукашенко постоянно вызывают в бункер 3 1.10.2024, 9:23

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Фото: tvr.by

Чем белорусский диктатор взбесил Кремль.

Блогер и шоумен Денис Дудинский, не раз побывавший на войне в качестве репортера, рассказал «Салідарнасці», чем Лукашенко взбесил Путина:

— Лукашенко понимает: как только первый белорусский солдат перейдет границу с Украиной — вся эта международная лавина (даже не военная, а дипломатическая) — большим красным крестом зачеркнет Беларусь.

Сейчас Путин требует, Лукашенко отпирается. Пытается откупиться миллионом яиц и починкой раненых в Украине российских солдат. Упирается как может.

Но. Беларусь – член ООН, и обязана подписывать, соглашаться со всеми конвенциями и решениями организации. Одна из конвенций определяет агрессором страну, которая предоставляет свою территорию другой стране для нападения на третью.

— И кому это помешало за последние 2,5 года?

— Беларусь по официальным документам ООН — агрессор (не соагрессор!) И гораздо честнее было бы, если бы Лукашенко вышел и сказал: «Да, мы в этой войне агрессоры. Кидайте в нас помидоры».

Но нет, лебезит что-то то, егозит. При этом видно, что отношения России и Беларуси сегодня ну очень натянутая струна, шахеды вот эти все...

— Казалось ясно, кто посылает шахеды в Беларусь, но госпропаганда перевернула стрелки на Украину…

— Три момента, и они, что важно, не взаимоисключающие. Бывает, что шахед залетает случайно, и с территории России, и из Украины. Но украинские военные говорили мне, что если включить системы радиоэлектронной борьбы, которые стоят на их северной границе, то российские беспилотники тут же упадут на территории Украины. Но украинцам-то это зачем?

Прошу прощение за такое сравнение, но как мне говорили украинцы, «у нас Беларусь, как свалка для шахедов: мы фигась — и перенаправляем их туда. Пусть они там летают, а белорусы поднимают свои истребители и сами разбираются».

И третий, важный момент. Лукашенко начал заигрывать с ВСУ: мол, мы отведем наши войска от границы, и вы, давайте, тоже. За спиной у Путина позволяет себе вольности.

И еще один момент, который, как я понял, взбесил Путина. Когда в Брестской области проводились учения белорусов с китайским спецназом. Китай, понятно — либо денег заплатили, либо за пару тонн калийных удобрений. А для Лукашенко это пропагандистский ход: мол, смотрите, мы с Китаем в одном окопе, мы — всемирная мощь. Кардинал и галантерейщик!

Но сегодня Китай является хозяином России, а Россия — хозяином Беларуси.

И вдруг низший чин под названием Лукашенко через голову Путина договаривается о каких-то там военных действиях с Китаем! «А не охренел ли ты, господин-товарищ Лукашенко?»

И после двух этих событий — сепаратные переговоры с Украиной и тренировки с китайским спецназом — у Путина уже не хватает терпения. И на ковер, на ковер, на ковер — они ж по телефону не могут общаться. Точнее, в бункер.

Ясно, что Путин все время что-то требует от Лукашенко. Возможно, чувствует, что постепенно надвигается хана, большая-большая хана экономике России, а за ней и экономика Беларуси подтянется. Они понимают, что сейчас в одной лодке. И непонятно, кто выпрыгнет, а кто потонет чуть позже. Потому что в лодке уже не дыра, а много дыр, и в них уже хлещет вода.

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