Минский зоопарк рассказал про 19 питонов, найденных в рейсовом автобусе из Польши 1 1.10.2024, 9:35

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Они совсем маленькие — около месяца.

Минский зоопарк рассказал про 19 питонов, найденных в рейсовом автобусе из Польши. Подробности озвучила агентству «Минск-Новости» начальник зоотехнического отдела Татьяна Ильясова-Кононова.

Напомним, что Государственный таможенный комитет сообщил, что брестские таможенники нашли в ступенях рейсового автобуса 19 контрабандных змей из Польши. В зоопарке заметили, что конфискованные питоны обитают в контейнерах, так как они совсем маленькие – около месяца.

- Увидеть этих питонов посетители не смогут. Возможно, редкие, интересные особи станут частью нашей экспозиции в дальнейшем, но сейчас они даже не являются собственностью зоопарка, - уточнила начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка.

Она уточнила, что питоны были переданы в зоопарк на хранение до того момента, пока не найдется их хозяин. Говоря про вопросы продажи змей, Ильясова-Кононова обратила внимание на то, что даже если они статут собственностью зоопарка, то на протяжении трех лет этого сделать нельзя.

- По истечении указанного срока кого-то при необходимости можно будет в том числе обменять, - пояснила специалист.

Кроме того, она уточнила, что змеи не представляют опасности для человека: они не ядовитые и не агрессивные.

- В большинстве своем это обычные особи стандартного окраса. Они не очень дорогие, достаточно распространенные. Интерес для нас представляют разные вариации альбиносов — таких змей в коллекции зоопарка пока что нет.

Представитель зоопарка добавила, что сейчас питоны находятся на карантине.

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