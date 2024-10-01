Уберут свои или чужие? Игорь Эйдман

1.10.2024, 9:53

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Игорь Эйдман

Повторит ли Путин судьбу Насраллы.

Я не вижу вариантов окончания войны и предотвращения глобальной катастрофы, кроме акции против Путина в стиле уничтожения Насраллы.

Путин одержим параноидальными бредовыми идеями, манией величия и преследования. Он хочет войти в российскую историю в качестве великого государя, возродившего империю, создавшего новый путинский Третий Рейх (после Романовых и СССР).

Для этого ему вначале надо уничтожить Украину, а потом подчинить себе другие осколки империи и страны, входившие в ее сферу влияния. Такая политика рано или поздно неизбежно приведет к военному столкновению с НАТО, которое очевидно будет иметь катастрофические последствия.

Если Путина в ближайшем будущем не уберут свои, это придется сделать чужим. Вопрос только в том, до (то есть вместо) или после глобальной катастрофы это произойдет. Хотелось бы, чтобы до.

Игорь Эйдман, Telegram

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