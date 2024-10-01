Бюджетный эксклюзив: представлен особый лимитированный «Логан» 1 1.10.2024, 10:03

1,696

Модель отличается особым декором и расширенной комплектацией.

Линейку Dacia Logan 2024 пополнила новая специальная модификация XX. Лимитированный седан посвятили 20-летию модели. О нем рассказали на сайте румынского бренда, который входит в Renault Group.

Новый Dacia Logan XX отличается черным декором и особыми литыми дисками диаметром 16 дюймов. За доплату в 250 евро доступна черная окраска крыши (впервые для Dacia), а еще на кузове и в салоне появились логотипы ХХ.

В отделке интерьера использована новая ткань. Кроме того, седан Dacia Logan XX предлагают исключительно в топовой комплектации с диодными фарами, климат-контролем, датчиками дождя и света, навигацией, подогревом сидений, круиз-контролем. Также установлены системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания знаков и контроля усталости водителя.

Новый Dacia Logan XX предлагают только с 1,0-литровыми турбомоторами — 90-сильным бензиновым и 100-сильным с заводским ГБО. Седан доступен только с механической КПП.

Всего выпустят всего 4000 седанов Dacia Logan XX. Цена авто стартует с 16 000 евро.

Напомним, что Dacia/Renault Logan презентовали в 2004 году. С тех пор выпустили более 2 миллионов авто трех поколений, из которых 1,28 млн — седаны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com