В НАТО решили усилить контроль воздушного пространства Румынии 1.10.2024, 10:08

Альянс будет мониторить российскую военную активность.

В НАТО приняли решение об усилении контроль воздушного пространства Румынии. Для этого Североатлантический альянс задействует самолеты с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Таким образом Запад намерен тщательнее мониторить российскую военную активность. Как пишет «Обозреватель», об этом сообщило Управление по связям с общественностью Командования ВВС НАТО.

Воздушные силы раннего предупреждения и управления НАТО по согласованию с румынскими военными властями начали дополнительные полеты самолетов ДРЛО над Румынией. Усиленный контроль воздушного пространства страны начался 29 сентября.

В НАТО отметили, что меры усиления контроля, рекомендованные командующим Объединенным командованием вооруженных сил в Неаполе и одобренные Верховным главнокомандующим НАТО в Европе, будут способствовать усилению присутствия Североатлантического альянса в регионе и мониторингу российской военной активности.

«Полеты самолетов ДРЛО НАТО над Румынией поддерживают усиленное присутствие Альянса в регионе и отслеживают российскую военную активность у ее границ», – говорится в сообщении.

Также в Альянсе подчеркнули, что дополнительное патрулирование усилит способность Румынии реагировать на возросшую воздушную активность вблизи ее границы. В НАТО отметили, что усиленная активность самолетов ДРЛО является законной, оборонительной, соразмерной и полностью прозрачной.

«Полеты будут осуществляться исключительно над территорией Альянса с авиабазы Превеза в Греции и главной базы ДРЛО НАТО в Гайленкирхене, Германия», – сообщили в Альянсе.

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