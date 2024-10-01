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При крушении российского вертолета в Пакистане погиб белорус

  • 1.10.2024, 10:18
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При крушении российского вертолета в Пакистане погиб белорус

Всего на борту находились 18 человек.

Российским вертолетом, который разбился в Пакистане 28 сентября, управлял гражданин Беларуси Сергей Кошелев, сообщает Белсат.

28 сентября СМИ сообщили, что в Пакистане разбился вертолет Ми-8: погибли 6 человек, 8 получили ранения. По предварительным данным, причиной катастрофы стала отказ двигателя. На борту вертолета находились трое российских граждан. Двое из них погибли, заявили в посольстве РФ в Пакистане.

Вечером 30 сентября авиационный новостной ресурс «Авиаторщина» сообщил, что экипаж вертолета был белорусско-российский: командир 58-летний Сергей Кошелев имел гражданство Беларуси, а второй пилот и бортинженер — граждане РФ. Все они погибли.

По данным издания, воздушное судно было зафрахтовано пакистанской Mari Petroleum Limited для операций по разведке и добыче нефти и газа. Вертолет должен был перевезти персонал компании-заказчика. Всего на борту находились 18 человек: 14 пассажиров, координатор и трое членов экипажа. «Авиаторщина» утверждает, что в общей сложности погибли 7 и получили ранения 9 человек.

Как рассказали очевидцы катастрофы, после взлета Ми-8 с посадочной площадки на высоте около 200 метров отказал один из двигателей.

Подтверждения гибели белорусского гражданина со стороны официальных органов пока нет.

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