Россияне ударили по рынку в Херсоне: много погибших и раненых

Россияне ударили по рынку в Херсоне: много погибших и раненых2
- 1.10.2024, 10:24
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Под ударом оказались торговые точки.
Российские оккупанты атаковали рынок в центре украинского Херсона, есть много погибших и пострадавших. Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
По его словам, оккупанты атаковали рынок, который расположен в центре областного центра. «Под ударом оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию», - рассказал чиновник.
По его информации, предварительно известно о по меньшей мере восьми пострадавших.
«Предварительно, пять человек погибли, еще трое - ранены. Пострадавших доставили в медучреждение. Они - под наблюдением наших врачей», - подчеркнул Прокудин.
Он обнародовал видео, на котором зафиксированы последствия ужасной атаки. На земле - пострадавшие, погибшие, которые посещали рынок и работали там, разбросанные товары, разрушенные застройки.