закрыть
1 октября 2024, вторник, 11:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше обвинили белорусские спецслужбы в распространении дезинформации

  • 1.10.2024, 10:36
  • 1,490
В Польше обвинили белорусские спецслужбы в распространении дезинформации

Есть доказательства.

В недавнем выпуске программы «Разговор Пясецкого» вице-премьер Польши, министр цифровизации, представитель правительства по вопросам кибербезопасности Кшиштоф Гавковски заявил, что значительная часть дезинформации о наводнении в Польше была распространена белорусскими и российскими спецслужбами.

Отвечая на вопрос ведущего о том, какая доля дезинформации может быть связана с действиями белорусских и российских спецслужб, Гавковски оценил, что это составляет около 70-80%. По его словам, у польской стороны есть доказательства.

Гавковски отметил, что польские власти наблюдают за группами, занимающимися распространением дезинформации, в течение продолжительного времени. Эти группы были усилены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Вице-премьер отметил, что те же аккаунты, которые распространяли дезинформацию о наводнении, также рассказывали, что в Польше нет бензина, что Украина виновата в войне.

Гавковски также признал, что были задержаны и польские злоумышленники, которые пытались привлечь пользователей с целью хищения персональных данных, распространяя дезинформацию о наводнении. Он заявил, что были выявлены около 200 мошеннических сборов средств для пострадавших от наводнения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников