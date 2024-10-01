В Польше обвинили белорусские спецслужбы в распространении дезинформации 1.10.2024, 10:36

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Есть доказательства.

В недавнем выпуске программы «Разговор Пясецкого» вице-премьер Польши, министр цифровизации, представитель правительства по вопросам кибербезопасности Кшиштоф Гавковски заявил, что значительная часть дезинформации о наводнении в Польше была распространена белорусскими и российскими спецслужбами.

Отвечая на вопрос ведущего о том, какая доля дезинформации может быть связана с действиями белорусских и российских спецслужб, Гавковски оценил, что это составляет около 70-80%. По его словам, у польской стороны есть доказательства.

Гавковски отметил, что польские власти наблюдают за группами, занимающимися распространением дезинформации, в течение продолжительного времени. Эти группы были усилены после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Вице-премьер отметил, что те же аккаунты, которые распространяли дезинформацию о наводнении, также рассказывали, что в Польше нет бензина, что Украина виновата в войне.

Гавковски также признал, что были задержаны и польские злоумышленники, которые пытались привлечь пользователей с целью хищения персональных данных, распространяя дезинформацию о наводнении. Он заявил, что были выявлены около 200 мошеннических сборов средств для пострадавших от наводнения.

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