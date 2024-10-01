В МИД РФ началась истерика из-за плана Эстонии и Финляндии по закрытию Балтийского моря 1.10.2024, 10:42

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Нервная реакция.

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило 23 сентября заявил в интервью Helsingin Sanomat, что его страна вместе с Финляндией разрабатывает планы закрытия Балтийского моря для судов России в случае угрозы с ее стороны.

«В военном отношении это можно сделать, мы готовы это сделать, и мы движемся в этом направлении», — сказал генерал.

Россия расценит возможное перекрытие Финского залива для ее судов как нарушение международного морского права, написало 1 октября РИА «Новости» со ссылкой на МИД РФ.

В МИД заявили, что России не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду Финляндия и Эстония, говоря о планах закрытия Финского залива для российских судов. «Если же речь идет о планах Финляндии и Эстонии установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то подобный шаг является их суверенным правом.

Вместе с тем подобные действия, в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, не дают возможности препятствовать судоходству и контролировать его.

Вообще, не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду финские и эстонские власти, но исходим из того, что в данном вопросе они будут строго придерживаться норм международного права», — заявили в российском МИД.

Напомним, что Финляндия соблюдала нейтралитет до того, как Россия в феврале 2022 года напала на Украину. Страна вступила в НАТО.

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