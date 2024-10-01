Итоги путинской авантюры
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 1.10.2024, 10:49
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Вместо «Киева за 3 дня» — оккупация части Курской области.
«Помощь Донбассу» и «освобождение» обернулись превращением его в полукриминальную «малину», а потом в руины.
Выгребли и сточили мобилизациями большую часть местного мужского населения, считая их людьми третьего сорта.
И безызвестных мобилизованных, и медийных.
Вроде дронщиков «Гудвина» и «Эрнеста», чье обращение о конфликте с коррумпированным начальством, пославшим их в «мясной штурм», разлетелось по z-пабликам (а власти снова умыли «турбопатриотов», сообщив, что «проверка не выявила превышения полномочий со стороны командования»).
Неудивительно, что zетники ежедневно пишут о тупике. И даже самые отмороженным соратники Гиркина, вроде Юрия Евича, убеждают россиян бежать из приграничных областей, т. к. ВС РФ не смогут сдержать возможное наступление ВСУ.
Вот итоги вашей авантюры. А главный - что на «русскоязычном Юго-Востоке» вас ненавидят едва ли не больше, чем в остальной Украине.
Telegram-канал «СерпомПо»