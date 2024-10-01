закрыть
1 октября 2024, вторник, 11:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Итоги путинской авантюры

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 1.10.2024, 10:49
  • 1,078
Итоги путинской авантюры

Вместо «Киева за 3 дня» — оккупация части Курской области.

«Помощь Донбассу» и «освобождение» обернулись превращением его в полукриминальную «малину», а потом в руины.

Выгребли и сточили мобилизациями большую часть местного мужского населения, считая их людьми третьего сорта.

И безызвестных мобилизованных, и медийных.

Вроде дронщиков «Гудвина» и «Эрнеста», чье обращение о конфликте с коррумпированным начальством, пославшим их  в «мясной штурм», разлетелось по z-пабликам (а власти снова умыли «турбопатриотов», сообщив, что «проверка не выявила превышения полномочий со стороны командования»).

Неудивительно, что zетники ежедневно пишут о тупике. И даже самые отмороженным соратники Гиркина, вроде Юрия Евича, убеждают россиян бежать из приграничных областей, т. к. ВС РФ не смогут сдержать возможное наступление ВСУ.

Вот итоги вашей авантюры. А главный - что на «русскоязычном Юго-Востоке» вас ненавидят едва ли не больше, чем в остальной Украине.

Telegram-канал «СерпомПо»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников