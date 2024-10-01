В головах чиновников началась рассинхронизация Telegram-канал «Письма к дочери»

1.10.2024, 10:54

В чем главная причина?

С возрастающим недоумением я наблюдаю за рассинхронизацией среди свидетелей стабильности. Вот раньше все было просто и понятно. Раньше рассинхронизация происходила по естественноведомственному признаку.

То есть, сначала скажем министерство как бы иностранных дел отправляло во враждебный космос сигнал о готовности к конструктивному диалогу, отягощенному ограниченным геополитическим маневром. А потом куда-нибудь приходили красауцы с погромом. И сигнал естественным образом дезавуировался.

Или министерство экономического процветания рассказывало, как ему для процветания не хватало белорусов и придумывало программу их возвращения на Родину. А потом куда-нибудь приходили красауцы с погромом и белорусов в Беларуси становилось еще меньше.

И это все было логично. Потому что министерство как бы иностранных дел отвечает за диалог, министерство экономического процветания за процветание, а красауцы отвечают за погромы. Поэтому каждый выполнял свои должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием.

Это была такая естественная межведомственная рассинхронизация. Когда каждый на своем рабочем месте занимается своим делом. Министерство процветания – процветанием, как бы иностранных дел – как бы иностранными делами, красауцы – погромами.

А заниматься чужим делом, на своем рабочем месте, никто, согласись не обязан. Ну странно было бы если бы красауцы занялись чем-нибудь кроме погромов. Потому что если красауцы начинают заниматься диалогом, то у них получается допрос.

А теперь у них там рассинхронизация уже не в ведомствах. У них теперь рассинхронизация в головах.

Вот министр как бы иностранных дел написал статью про то, как он хочет конструктивного диалога с братским литовским народом. Ну нормально. Все министры как бы иностранных дел через это прошли. Но если ты хочешь конструктивного диалога с братским литовским народом, то не надо называть этот народ желтым земляным червяком. Скажи ты уже братскому литовскому народу что-нибудь приятное.

Или если ты хочешь поразить окружающий мир своим миролюбием, то не надо трясти перед всеми чужими ядерными боеголовками. Трясти ядерными боеголовками, тем более чужими, вообще ни перед кем не надо.

И определитесь уже кто и куда конкретно провоцирует вас вступить в войну. Потому что если Россия, Украина и НАТО провоцируют все вместе, то значит где-то вы в этой жизни сделали неправильный выбор.

А я же даже не говорю про рассинхронизацию среди свидетелей стабильности радикального и умеренного толка. Я про нее почему не говорю? Я не про нее не говорю, потому что это уже не рассинхронизация, а противоречия непреодолимые в текущей штатной парадигме.

И вот мне кажется, что причина, по которой свидетели стабильности внезапно стали такими противоречивыми, заключается в трагической неопределенности государственной политики. Потому что хочется чего-то странного, а взглянуть в лицо действительности нечем.

И главное некому. Потому что гарант стабильности заблудился в виртуальности своего величия. А остальные ответственные лица в такие места заглядывать не уполномочены. И получается, что стабильность вроде бы есть, а определенности и уверенности своего светлого будущего у свидетелей стабильности нету.

Поэтому каждый свидетельствует как умеет.

Telegram-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com