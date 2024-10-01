закрыть
1 октября 2024, вторник, 11:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России резко подорожают автомобили

  • 1.10.2024, 10:58
В России резко подорожают автомобили

Из-за повышения утильсбора.

Цены на автомобили в России вырастут в ближайшие месяцы на 5–10% из-за повышения с 1 октября утилизационного сбора, рассказали «Известиям» участники рынка.

«В первую очередь подорожают модели массового сегмента, особенно те, которые в настоящее время имеют низкую наценку. Это касается как новых автомобилей, так и подержанных, так как рост цен на новые автомобили обычно вызывает цепную реакцию на вторичном рынке», — говорит управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

Производители и продавцы автомобилей уже начали индексировать цены, отметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. По его данным, некоторые дилеры получили от импортеров письма с уведомлениями, что прайсы будут переписаны. Так, импортные автомобили ценой 2,2–2,5 млн руб. прибавят 120–150 тыс. руб., а автомобили ценой 4,5–5 млн руб. — 200–250 тыс. руб.

«Сейчас легкая неразбериха, дилер думает одно, импортер — другое, но в итоге заложат «утиль» в цену, это очевидно», — заключил Кадаков.

Большинство автомобильных брендов уже подготовились к осенним ценовым изменениям, подтверждает заместитель гендиректора по продажам новых машин «Авилон» Ренат Тюктеев. По его словам, часть производителей уменьшает программы поддержки (скидки за кредит, трейд-ин и т.д.), часть увеличивает отпускные и розничные цены.

«Пока сетям есть что продавать, так как китайские бренды завезли большой объем машин, превышающий темпы продаж сетью на ближайшие 3–4 месяца. На эти автомобили повышение цен будет незначительным. А вот новые поставки будут уже по новым ценам», — говорит Тюктеев.

Между тем перед повышением утильсбора в России резко выросли продажи автомобилей. По данным «Автостата», с 23 по 29 сентября в стране было продано 41 686 машин. Это на 14% выше результата предыдущей недели и на 8% больше, чем в рекордную для российского авторынка неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года, когда россияне в панике скупали машины уходящих из страны автобрендов.

С 1 октября утильсбор увеличился на все виды автомобилей. Для новых машин с двигателями объемом от одного до двух литров он вырастет с 300 600 руб. до 556 000 руб., а в 2025 году — до 667 000 руб., на автомобили с пробегом повышение будет сильнее.

Кроме того, будет заблокирован ввоз иномарок для личного пользования из стран Евразийского союза (ЕАЭС): право платить пониженный утильсбор получат владельцы автомобилей, которые пробыли в стране, где были растаможены, не менее 12 месяцев.

Российским автопроизводителям, лоббировавшим повышение утильсбора из-за конкуренции с китайскими автоконцернами, сбор компенсируется из бюджета. Вплоть до 2030 года ставка утильсбора будет ежегодно индексироваться на 10–20%. Чтобы успеть списать утильсбор на ввезенные в Россию автомобили по старым ставкам, необходимо подать документы до 15 октября.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников