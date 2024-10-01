Россия атаковала подстанцию на Запорожской АЭС 1.10.2024, 11:03

Станция на грани блэкаута.

Россия атаковала подстанцию и обесточила линию питания временно оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины во вторник, 1 октября.

В результате атаки РФ на магистральную подстанцию обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС.

В Минэнерго отметили, что станция оказалась на грани блэкаута.

Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий вражеского обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание АЭС.

«Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com