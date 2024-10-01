Басня о «белорусском телефоне» тянется уже 20 лет 1.10.2024, 11:14

Посмотрите, как выглядит первый отечественный сотовый.

Лукашенко пообещал выпустить белорусский мобильный телефон. И даже со своим собственным софтом. Это уже не первая попытка выпустить белорусский сотовик. Blizko.by изучил все прежние такие попытки. И даже отыскал, как выглядел первый белорусский сотовый телефон. Сейчас вы точно удивитесь.

Лукашенко показал телефон, которым пользуется сам, некоторые члены правительства и ближайшее рабочее его окружение — всего около 70 человек. Правда, при себе Лукашенко телефон не держит: его при необходимости приносит помощник.

Лукашенко пояснил, что в нем используется разработка КГБ, которая не позволяет прослушать разговор: речь кодируется, а в эфире при попытке перехвата беседы слышно бульканье. Создать девайс удалось благодаря сильной криптографической школе, которую сохранили в Беларуси со времен СССР. И заявил, что данное устройство, в котором используется белорусская разработка, уже купили некоторые страны. Больше никаких подробностей.

В кадре бегло промелькнул мобильник, который выглядит как типичный Android-смартфон не от А-бренда.

Телефон этот очень, очень сильно похож на тот, что презентовал КГБ еще шесть с половиной лет назад, весной 2018-го. Тогда Председатель КГБ Валерий Вакульчик в эфире телеканала «Беларусь 1» продемонстрировал разработанный в Беларуси мобильный телефон для закрытой правительственной связи.

— Существует и востребована закрытая правительственная связь. Но время требует каких-то новых решений. Главой государства была поставлена задача разработать защищенный мобильный телефон, который позволял бы вести закрытые переговоры в любом месте и в любое время с любым должностным лицом, — сказал Вакульчик.

Он отметил, что подобные телефоны есть всего в нескольких государствах, и белорусский аппарат не уступает им по качеству и даже лучше по некоторым параметрам. Однако отечественный телефон значительно дешевле в производстве. «Мы работаем над тем, чтобы организовать экспортные поставки некоторым дружественным нам государствам», добавил он.

— Он изготовлен в закрытом исполнении. Позволяет вести разговоры с высокой степенью защищенности от прослушиваний, перехвата. Состоит из трех частей: микрофон, криптомодуль (представляет собой шифр-аппаратуру, это система шифрования и дешифрования) и процессор. […] Телефон также защищен от проникновения злоумышленников. Если будет попытка вскрытия, предусматривается самоуничтожение содержимого этого телефона.

В Беларуси ведь раньше уже выпускали мобильники?

Да, выпускали, и даже несколько раз. Нельзя сказать, что это был очень удачный опыт.

И история эта тянется уже минимум 20 лет.

Двадцать лет назад, в августе 2004-го, Лукашенко провел совещание по вопросам дальнейшего развития сотовой связи в Беларуси. И тогда же заявил: сотовые телефоны, передатчики могут и должны производиться в Беларуси.

— Почему мы — интеллектуальная, высокообразованная нация — не можем сами сделать это все у себя? Нужно подключить отечественный производственный потенциал. Считаю, возможности для этого у нас есть немалые. Надо только перепрофилировать и привязать наши конкретные предприятия к потребностям отрасли. […] Можно сельскохозяйственные комбайны закупать за границей. Но мы пошли другим путем: развиваем свою, отечественную зерноуборочную, льноуборочную, кормоуборочную технику. А почему здесь мы закупаем «сименсы», прочее? Никто этим не занимался или не хочет заниматься по разным причинам. Так легче: придут иностранцы, деньги привезут. Свое оборудование поставят, запчасти будем покупать, они прибыль получат — увезут. А почему по максимуму не работать?

Результатом той большой встречи стало последующее решение, что третий GSM-оператор в стране будет государственным, — так впоследствии появилось ЗАО «БеСТ».

Вскоре в интернете появились снимки первого белорусского сотового телефона.

Оказалось, что это фейк (хотя тогда еще такое слово не использовали): просто отредактировали изображение сотовика Siemens Marathon.

«Евротеф»

Мобильник, который назвали первым белорусским сотовиком, появился в апреле 2008 года. Минский завод «Промсвязь» выпустил мобильник под названием «Евротеф-М». Причем он одновременно работал и как сотовый телефон стандарта GSM, и как радиотелефон, чья база подключается к проводной сети «Белтелеком».

«Евротеф-М» поддерживает различные приложения (е-mail, WAP 2.0, SMS, MMS и др.), оснащен цветным дисплеем, вибровызовом, полифонией, камерой, телефонной книгой на 500 номеров, громкой связью и другими дополнительными функциями. Правда, многих полезных и обязательных для мобильника 2008 года в нем не было. Bluetooth, инфракрасный порт, карты памяти — этого нет. Экран — крошечный: всего 128х128 пикселей. Камера — на 0,3 мегапикселя без возможности съемки видео. Телефон поступил в продажу по цене примерно в 160 долларов.

Очень быстро журналисты выяснили, что в основе аппарата лежит разработанный компанией Hitachi для оператора Deutsche Telecom телефон модели TC300. Также небольшая партия этих телефонов продавалась в Италии оператором Pirelli под торговой маркой Discus DP-L10. На основании соглашения между Deutsche Telecom и компанией «Промсвязь» было русифицировано программное обеспечение и налажена белорусская сборка из готовых комплектов.

Три года спустя поступило неожиданное продолжение: «Промсвязь» вывел на рынок модели «Евротеф Е1» (выглядит как смартфон Nokia E71 с QWERTY-клавиатурой), «Евротеф Е2» («бабушкофон» с большими кнопками) и «Евротеф Е3» (обычный кнопочный телефон и тоже с «закосом» под Nokia).

Veon

В том же 2008-м, когда появился первый «Евротеф», но лишь несколькими месяцами позже, в Беларуси начали выпускать еще один «первый белорусский мобильник». Компания «ЭлСиДи сервис» российского бизнесмена Алексея Печенкина наладила отверточную сборку двух моделей в Минске в арендованном помещении института тепло- и массообмена Национальной Академии Наук, где трудились пятеро монтажниц и в день собирали до 300 аппаратов. Даже открылся монобрендовый магазин в ТЦ «Столица», где выставили обе модели предприятия: Т10 и двухсимочник А280 ценой от 120 до 225 долларов.

Телефон T10 имел классическую моноблочную конструкцию со слегка закруглёнными краями. Он мог похвастаться поддержкой карт памяти и сенсорным TFT-экраном с диагональю 2,2 дюйма, 1,3-мегапиксельной камерлй с возможностью записи видео, 760 килобайтами встроенной памяти, органайзером, WAP и GPRS. Главными особенностями модели А280 стали два GSM-модуля с поддержкой двух активных SIM-карт. У телефона оказался сенсорный TFT-экран с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 240х320 точек. У телефона также были встроенная камера на 1,3 мегапикселя с возможностью съёмки видео, MP3-плеер, 64-тональная полифония, поддержка карт памяти, органайзер, WAP и GPRS. Обе модели продавались с запасным аккумулятором.

Министр связи и информатики Беларуси Николай Пантелей рассказывал:

— Такое производство в силах побороться с «серыми» телефонами, которые стали большой проблемой для белорусского рынка техники. Ведь телефоны Veon могут составить достойную конкуренцию продукции крупнейших производителей средств связи и по цене, и по качеству.

А Алексей Печенкин говорил в интервью:

— Как минимум одна модель в течение 2009 года будет полностью разработана в Минске.

Впрочем, обе модели были типичными «китаефонами» той эпохи, без нужных функций и с криво переведенным меню. Многих приверженцев они себе не нашли, и впоследствии минская сборка их прекратилась. Мобильники Veon и после этого продолжали продаваться в Беларуси, но были сделаны уже полностью в Китае. В Минске так ничего и не разработали.

Snami

В 2010 году громко заявила о себе компания «ТЦ Снами». До этого она ввозила в страну электронику, а сейчас решила выпустить мобильники под собственным именем Snami. Первыми появились двухсимочные модели W301 и AF103. Утверждалось, что все они разработаны в Беларуси, хотя и собираются в Китае. «Айфону» уже четыре года, в мире стандартизация и разъемы microUSB, но у Snami свой собственный проприетарный разъем зарядки. Потом пошли три простые кнопочные «звонилки» — модели С220, М200 и GS121, далее появились модели S280, X301 и i616 с сенсорными экранами, модель Е74 сразу на 4 SIM-карты, простые моноблоки D201 и D400.

Чем больше моделей выходило, тем меньше была уверенность, что их разрабатывали в Беларуси, а не в Китае.

Все модели телефонов «Евротеф», Veon и Snami, выпущенные до сих пор, были самыми простыми «звонилками» даже без возможности установить на них Java-приложения. Зато они могли похвастаться низкой ценой — от 30 долларов. И вот летом 2013-го Snami выпускает первый смартфон: модель М340 на Android 2.3.6 ценой всего в 88 долларов! Правда, оказалось, что за эти деньги пользователь получает не только смартфон со старой версией «андрюши» и урезанной функциональностью, но также и неудаляемое приложение с раздетыми, обнаженными, голыми китаянками, с которыми можно было тут же заняться чатом. Приложение постоянно надоедало уведомлениями — и избавиться от них не было никакой возможности. Какие еще доказательства вам нужны, что это полностью белорусская разработка?

Был анонсирован еще и смартфон Snami Z320, но он до прилавков так и не добрался. А после 2013 года и про саму компанию не стало слышно.

И все остальные

В 2016 году появились несколько брендов, которые позиционировали себя как производители первых белорусских смартфонов. Компания «ИТЦ-М» вывела на рынок бренд Flycat (смартфон модели Optimum 5001), а «Надежные мобильные системы» — Venso (модель Creon F5).

Смартфоны Venso продавались и в следующие годы, потом компания переключилась на беспроводные наушники, десятки моделей которых продаются до сих пор.

Так а какой телефон стал первым белорусским сотовиком?

В Советском Союзе еще в конце 50-х разработали систему подвижной радиосвязи «Алтай», часть оборудования для которой выпускали и в БССР. Потом последовали более современные разработки «Вилия», «Карт», «Роса-Т». А в конце 80-х разработали систему «Волемот» («Воронеж, Ленинград, Молодечно, Тернополь»), которая могла работать как прообраз современных сотовых систем: переключаться с одной базовой станции на другую без потери связи. Телефоны размером с чемодан выпускали в Молодечно до конца 1990-х, а сама сеть продолжала работу до конца «нулевых».

Тем не менее, «Волемот» хоть и обладал признаками полноценной сотовой связи, все же до конца не являлся ею.

А первый собственный сотовый телефон в Беларуси появился уже после того, как в стране заработали операторы сотовой связи стандартов NMT (Belcel) и GSM (Velcom).

И был он — ни за что не догадаетесь каким.

В 2004 году на выставке Tibo-2004 компания «Агат-Систем» демонстрирует модель телефона, которая, по-видимому, и стала первым белорусским сотовиком. Не мобильным, но сотовым. Как такое возможно?

Модель называлась «Агат-09». По сути, это был обычный гражданский таксофон модели «Агат-071», которые и сейчас еще встречаются по всей стране, с прикрученным сотовым GSM-модемом Wavecom Fastrack M1203A-ON. Мы нашли его описание и изображение в отраслевом журнале «Веснік сувязі». В верхней части корпуса можно заметить антенну.

Известно, что с конца 90-х в Беларуси устанавливались сотовые таксофоны «Белсел»: на автозаправках, в гостиницах и в мотелях.

Кстати, сотовые таксофоны ставили также в поездах на Москву, Питер, Киев, Варшаву, Таллинн, и проработали они в белорусских поездах примерно до 2007 года, уже когда сеть NMT была свернута и старые таксофоны «Белсел» не могли работать. Поэтому есть вероятность, что в поездах продолжали трудиться как раз такие «Агаты-09», первые белорусские GSM-сотовики, которые, хоть первоначально и не были мобильниками, все же стали мобильными благодаря железной дороге.

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