Мингорисполком нашел еще одного виновника летних потопов в столице 1 1.10.2024, 11:10

Этим летом столицу затапливало сильнее, чем обычно.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев объяснил, почему этим летом столицу после ливней затапливало сильнее, чем обычно.

Кухарев заявил, что в Минске нет глобальных подтоплений, и «вода уходит в течение часа-полутора». Однако он связал необычное затопление с двумя ключевыми факторами: рекордным количеством осадков и переносом большого количества сетей и коммуникаций, связанным со строительством метро.

Этим летом самый сильный ливень произошел в столице 18 июля: дождь продолжался около часа, и за это время в некоторых районах города выпало до 90 мм осадков (почти месячная норма).

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