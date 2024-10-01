Мингорисполком нашел еще одного виновника летних потопов в столице

Мингорисполком нашел еще одного виновника летних потопов в столице1
- 1.10.2024, 11:10
Этим летом столицу затапливало сильнее, чем обычно.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев объяснил, почему этим летом столицу после ливней затапливало сильнее, чем обычно.
Кухарев заявил, что в Минске нет глобальных подтоплений, и «вода уходит в течение часа-полутора». Однако он связал необычное затопление с двумя ключевыми факторами: рекордным количеством осадков и переносом большого количества сетей и коммуникаций, связанным со строительством метро.
Этим летом самый сильный ливень произошел в столице 18 июля: дождь продолжался около часа, и за это время в некоторых районах города выпало до 90 мм осадков (почти месячная норма).