Израильское послание США: операция в Ливане не будет долгой
- 1.10.2024, 11:19
ЦАХАЛ зачистит инфраструктуру «Хезболлы».
Израильские официальные лица сообщили американским чиновникам, что наземная операция в Ливане не будет продолжительной. По их словам, это очень целенаправленная операция. Об этом 1 октября сообщает радиостанция «Кан решет бет», пишет сайт «Детали».
Белый дом выразил поддержку действиям Израиля: «Мы поддерживаем право Израиля защищаться от «Хезболлы». Вместе с тем представитель Совета национальной безопасности США заявил: «Дипломатическое решение — единственный способ добиться стабильности и безопасности на израильско-ливанской границе».
Телеканал CNN передает, что израильские официальные лица характеризуют наземную операцию на юге Ливана как ограниченную по масштабам и заявляют, что в этом районе не будет долгосрочной оккупации, но отказываются назвать точные сроки проведения операции и указать, насколько глубоко израильские войска намерены продвинуться в Ливане.
Ожидается, что операция будет менее масштабной, чем операция, проведенная там ЦАХАЛом во время Второй ливанской войны в 2006 году, и будет сосредоточена на зачистке инфраструктуры «Хезболлы» вдоль границы, чтобы устранить угрозу израильским поселениям в этом районе.