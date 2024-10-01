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Израильское послание США: операция в Ливане не будет долгой

  • 1.10.2024, 11:19
Израильское послание США: операция в Ливане не будет долгой

ЦАХАЛ зачистит инфраструктуру «Хезболлы».

Израильские официальные лица сообщили американским чиновникам, что наземная операция в Ливане не будет продолжительной. По их словам, это очень целенаправленная операция. Об этом 1 октября сообщает радиостанция «Кан решет бет», пишет сайт «Детали».

Белый дом выразил поддержку действиям Израиля: «Мы поддерживаем право Израиля защищаться от «Хезболлы». Вместе с тем представитель Совета национальной безопасности США заявил: «Дипломатическое решение — единственный способ добиться стабильности и безопасности на израильско-ливанской границе».

Телеканал CNN передает, что израильские официальные лица характеризуют наземную операцию на юге Ливана как ограниченную по масштабам и заявляют, что в этом районе не будет долгосрочной оккупации, но отказываются назвать точные сроки проведения операции и указать, насколько глубоко израильские войска намерены продвинуться в Ливане.

Ожидается, что операция будет менее масштабной, чем операция, проведенная там ЦАХАЛом во время Второй ливанской войны в 2006 году, и будет сосредоточена на зачистке инфраструктуры «Хезболлы» вдоль границы, чтобы устранить угрозу израильским поселениям в этом районе.

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