В Минске продают квартиру, в которой застыло время 2 1.10.2024, 11:25

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Квартиры тут получали в том числе артисты, спортсмены и чиновники.

Этот длинный дом на Сторожевской знают все минчане. Его построили в конце 80-х и на тот момент он считался элитным. Квартиры тут получали в том числе артисты, спортсмены и чиновники. А сейчас тут на Realt продают квартиру, время в которой застыло в конце 80-х. Тут и тот самый паркет, и лакированная мебель, и стенка, и ковры, и рога в прихожей. Рассказываем об этом доме и квартире подробнее.

Дом на Сторожевской, 8 — первый и самый большой из комплекса домов возле набережной Свислочи. Его построили в 1989 году. В 1997-м к нему пристроили новый блок, а в 2013-ом — присоединили дом «У Троицкого».

Для 1989 года это было элитное жилье по индивидуальному проекту. Тут и кирпичные стены, и улучшенные планировки, и соседи статусные. Сюда в свое время заселились в том числе: белорусский художник Владимир Стельмашонок, футболист Сергей Алейников, оперная певица Тамара Нижникова и чемпионка по художественной гимнастике Светлана Багинская. Но получали тут квартиры и обычные люди.

С годами, конечно, в городе появилось много более элитного жилья, но что осталось в этом доме неизменным и классным — это вид на Свислочь и проспект Победителей.

А сейчас в этом доме на Realt на продажу выставили трехкомнатную квартиру на шестом этаже. Площадь — 68 квадратных метров. У нее вот такая планировка:

Но более интересно в ней то, что тут практически неизменным остался интерьер конца 80-х. В гостиной — та самая стенка, в спальнях — лакированная мебель.

Кухня по советским меркам немаленькая — 9,4 метра. Там — классический советский гарнитур.

В коридоре и комнатах — аутентичный паркет. Есть большая лоджия с видом на зеленый двор.

Но куда лучше здесь вид с противоположной стороны квартиры — прямо на Свислочь и проспект Победителей.

Просят за эту квартиру 122 500 тысячи долларов. Метр выходит по 1799 долларов.

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