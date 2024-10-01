Путин не знает, есть ли у него ядерное оружие 2 Леонид Гозман

1.10.2024, 11:31

2,960

Сбросит ли диктатор бомбу?

С того момента, как Советский Союз достиг ядерного паритета с США, ядерное оружие рассматривалось как средство сдерживания. Неизбежное и гарантированное взаимное уничтожение делало невозможным его практическое использование, за исключением использования буквально в последний день человеческой истории. Правительства разных стран беспокоились о случайных пусках, о вреде испытаний ядерного оружия (поэтому их в конце концов запретили), о его попадании в руки террористов. Но все понимали, что находящийся в здравом уме руководитель государства не может ни применить его, ни всерьез угрожать им.

Но сейчас на исходе первой четверти двадцать первого века Владимир Путин объявляет новую ядерную доктрину. Судя по его словам, Россия теперь считает себя вправе применить ядерное оружие фактически в любой момент, когда захочет; это обеспечивают туманные и дающие возможность для самых различных интерпретаций формулировки анонсированных новаций. Во всяком случае, по Украине ударить можно: она же на нас напала и сделала это с помощью ядерных держав.

Реакция мира — на удивление спокойная. Ни тебе чрезвычайного саммита НАТО, ни приведения (публичного) в боевую готовность всего, что можно.

Частично это связано с тем, что ядерная доктрина — документ вполне бессмысленный. Можно по согласованию с партнерами брать на себя проверяемые обязательства. Не проводить испытаний, например, ограничивать мощность, или не производить вот такие боеголовки, и так далее. Эти обязательства всегда сопровождаются механизмом контроля: не та тема, чтобы верить на слово. Но говорить, что в таких-то случаях применим, а в таких-то — нет, болтовня.

Бомба (с большой буквы!) даже если и не приведет к немедленной гибели человечества, то перевернет страницу истории, будет тем самым форс-мажором, который отменяет все обязательства. Поэтому не так важно, что в этой доктрине написано. СССР говорил, что никогда не ударит первым. Ему бы соли на хвост насыпали, если бы ударил? Теперь Путин говорит, что ударит, когда захочет. К его реальным намерениям и возможностям официальная бумага, скорее всего, отношения не имеет, как, впрочем, и любые писаные документы: на то он и суверен, чтобы ни на какие ограничения не оглядываться. Скорее, это очередной шантаж Запада, заявленный именно сейчас, чтобы осложнить Зеленскому его переговоры о разрешении бить западным оружием по территории России.

Но к произнесенным словам — не к доктрине — надо относиться серьезно. Они говорят о том, что Путин нервничает, чувствует себя неуверенно и думает о том, чтобы смешать фигуры на доске. Действию всегда предшествуют слова. Сначала «жид», «хач» или «даг» — только потом погром. Вот на нашем телевидении уже повсеместно употребляется слово «хохол»: это значит, что власти формируют установку на погромы и дискриминацию этнических украинцев.

А раз Путин говорит о Бомбе то, что говорит, значит он готовит и нас, и самого себя к ее использованию. От «это невозможно» мы переходим к «когда и где».

О его внутренней готовности говорят и многочисленные выступления его холуев: клоунов на ТВ, разнообразных экспертов и прочей публики, которые в один голос говорят о благотворности и даже гуманности применения Бомбы, причем не только в Украине, но и вообще. Эти эксперты чувствуют настроение начальства и выдают лишь то, что будет одобрено или, боюсь, уже одобрено.

Так он бросит Бомбу?

Полагаю, может. У него очевидно нет того морального барьера перед применением ядерного оружия, понимания, что это шаг к уничтожению планеты, который был и у Хрущёва, и у Брежнева. Путин сделал уже много такого, что казалось невозможным для более или менее цивилизованного человека. Сколько погибнет украинцев, его точно не волнует, сколько и их, и его собственных солдат умрут потом от лучевой болезни — тоже.

Более того, он не только может, но и «вынужден» (то есть думает, что вынужден). Во-первых, не так, как надо, идет война. Да, продвигаемся, но уж очень медленно. Война длится уже дольше, чем блокада Ленинграда. И с живой силой проблемы. Дураки, готовые подписывать контракт, заканчиваются — это видно по постоянно растущим ценникам на приглашениях завербоваться в армию; а мобилизацию объявлять страшно. Во-вторых, украинцы давно должны были капитулировать, а они продолжают воевать и наносить очень чувствительные удары. В-третьих, населению война надоела, энтузиазма никакого и в помине нет. Значит, хорошо бы ее поскорее закончить. Победой, естественно. Японцы после Бомбы сразу же сдались. Может, и украинцы сдадутся?

Кроме того, Бомба нужна и для укрепления своего престижа внутри элит: надо же чем-то компенсировать позор Курска.

Главарь мафии, когда уважение к нему поколеблено, должен совершить что-то совсем ужасное — тогда все поймут, что он еще в силе. Бомба — это как раз то ужасное и есть.

Неясно, правда, есть ли у него ядерное оружие? У нас же много про что говорят, что оно есть, а потом выясняется, что его нет. Так и в СССР было; похоже, это вообще свойство диктатур. Мне трудно поверить, что если везде бардак и всё, что не приколочено, разворовано, то в пресловутой ядерной триаде порядок. Люди долго верили, что да, везде хаос, но всё хорошо в армии: вот парады какие классные! Правда, «Армата» застряла именно на параде и больше ее не видели… Но не парады, конечно, а война показала, что в армии бардак и казнокрадство ничуть не меньше, чем в любой другой сфере. Так что, теперь верим в то, чего никто не видел: в ядерную триаду? Или с ней всё так же, как с «Арматой» и ростом уровня жизни?

Думаю, сам Путин тоже не знает, есть ли у него ядерное оружие. Не знал же он, что граница в Курске дырявая, что армия не готова к войне, что ПВО пропускает удары. И докладывать боятся и, главное, не хочет он ничего плохого слышать. Поэтому неизвестно, что там есть?

Но, допустим, есть. И даже в боеготовности. Многие рассчитывают, что Путин его не применит по совершенно человеческой причине: побоится. Мы же видим, как он заботится о своем здоровье и безопасности. А раз хочет жить, то не будет он ставить свою жизнь под угрозу. И ядерное оружие останется на складах, всё ограничится риторикой.

Хотелось бы в это верить. Но есть нюанс! Использование тактического ядерного оружия в Украине не означает автоматического конца света. Это будет локальная катастрофа, но не будет сразу же ни ядерной зимы, ни десятков миллионов жертв. А что будет? Конечно, может, как это многие предполагают, последовать жесткая реакция Запада: удары по пусковым шахтам и другим принципиальным для мировой войны объектам, охота за теми, кто отдал приказ, и так далее.

Но ведь Запад, никогда ничего подобного не обещал — это ему приписывали некоторые из нас. Ни разу не было сказано: если ты применишь ядерное оружие, то мы вот это всё уничтожим, а тебя достанем.

Наоборот, Макрон и Шольц сейчас, на следующий день после того как Путин разрешил себе всё, призывают к осторожности в высказываниях, чтобы не спровоцировать эскалацию! И Путин имеет основания считать, что реакция Запада опять ограничится словами. Более того, кто-то, близкий к первым лицам западных стран или сами эти первые лица, могут счесть, что раз он такой отмороженный, то отдать ему надо Украину. Это же не навсегда, не вечен же он, а после него, как всегда после ухода тирана, появится кто-нибудь более вменяемый. Надо просто подождать. Может, в этом план победы Путина?

Результат войны Путина с Западом определяется вовсе не только экономическим и военным потенциалом: он определяется силой духа. Если Запад не скажет ясно и убедительно, что защищая себя, в том числе и защищая себя в Украине, он пойдет на всё, если он не будет готов действительно пойти на всё, если он не вернется к тому, что во время Второй мировой олицетворял собой Черчилль, то Путин выиграет в Украине. А после будут другие страны. Сначала совсем ближние, входившие когда-то в Империю; где он, будучи объективно слабее, всё равно победит. А потом и дальние. И всё равно закончится термоядерной войной. Или Запад всё же проснется?

Леонид Гозман, «Новая газета. Европа»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com