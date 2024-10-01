В Беларуси заблокировали один из крупнейших российских стриминговых сервисов 3 1.10.2024, 11:32

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Свое решение Мининформ никак не мотивировал.

Мининформ Беларуси приостановил доступ к российском онлайн-кинотеатру Okko.

Решение было принято 30 сентября, но причина не называется.

«Белтелеком» сообщил, что в период ограничения доступа плата за услугу взиматься не будет.

Okko входит в четверку крупнейших российских стриминговых сервисов. Он известен в том числе своими спортивными трансляциями международных соревнований.

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