Политолог: Перед Лукашенко замаячил призрак Милошевича 8 1.10.2024, 11:47

4,658

Фото: Getty Images

Впервые за диктатора взялись так серьезно.

Международный уголовный суд (МУС) принял пакет документов, доказывающих совершение преступлений во время жестоких репрессий в Беларуси. Это было сделано по запросу Литвы, которая является подписантом Римского статута.

Пакет документов был юридически оформлен и доставлен в Гаагу. МУС принял его для рассмотрения и начнет предварительное расследование, которое займет минимум нескольких месяцев, но может быть завершено и до конца 2024 года.

«За Александра Лукашенко, пожалуй, впервые взялись так серьезно, а на горизонте замаячил призрак Слободана Милошевича», — прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале политолог Александр Фридман.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com