Политолог: Перед Лукашенко замаячил призрак Милошевича

Политолог: Перед Лукашенко замаячил призрак Милошевича8
- 1.10.2024, 11:47
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Впервые за диктатора взялись так серьезно.
Международный уголовный суд (МУС) принял пакет документов, доказывающих совершение преступлений во время жестоких репрессий в Беларуси. Это было сделано по запросу Литвы, которая является подписантом Римского статута.
Пакет документов был юридически оформлен и доставлен в Гаагу. МУС принял его для рассмотрения и начнет предварительное расследование, которое займет минимум нескольких месяцев, но может быть завершено и до конца 2024 года.
«За Александра Лукашенко, пожалуй, впервые взялись так серьезно, а на горизонте замаячил призрак Слободана Милошевича», — прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале политолог Александр Фридман.