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Политолог: Перед Лукашенко замаячил призрак Милошевича

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  • 1.10.2024, 11:47
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Политолог: Перед Лукашенко замаячил призрак Милошевича
Фото: Getty Images

Впервые за диктатора взялись так серьезно.

Международный уголовный суд (МУС) принял пакет документов, доказывающих совершение преступлений во время жестоких репрессий в Беларуси. Это было сделано по запросу Литвы, которая является подписантом Римского статута.

Пакет документов был юридически оформлен и доставлен в Гаагу. МУС принял его для рассмотрения и начнет предварительное расследование, которое займет минимум нескольких месяцев, но может быть завершено и до конца 2024 года.

«За Александра Лукашенко, пожалуй, впервые взялись так серьезно, а на горизонте замаячил призрак Слободана Милошевича», — прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале политолог Александр Фридман.

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