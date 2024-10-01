The Telegraph: Украинская разведка проводит уникальные операции 2 1.10.2024, 11:46

4,524

Они удивили западных аналитиков.

Экс-советник Минобороны Украины Сергей Кузан раскрыл подробности нескольких операций ГУР с привлечением российских военных. Среди них — вербовка кадрового военного Даниила Алферова, который помог 11 военным РФ сдаться в плен, а также реализовать подрыв штаба офицеров российской армии.

Об этом пишут аналитики издания The Telegraph.

Также ГУР организовало диверсию на российском ракетном корабле «Серпухов» в Калининградской области. Операцию провел российский моряк, который позже пересек границу и перешел на сторону Украины.

Кроме того, после ракетного удара по детской больнице в Киеве один из российских пилотов обратился в украинский чат-бот, передав секретную информацию о своем подразделении. Летчика шокировало нападение на мирных жителей, что подтолкнуло его к сотрудничеству с украинской разведкой. Он передал важные документы по личным делам и другие ценные данные.

На фоне этих событий аналитики издания The Telegraph указывают на то, что российское правительство под руководством Путина продолжает курс на авторитаризм, напоминающий «СССР 2.0». Последние репрессии против оппозиционных лидеров и независимых журналистов только усугубляют кризис в стране. Но несмотря на эти вызовы новые возможности для оппозиционных сил начинают формироваться.

По словам экспертов, поддержка со стороны международных партнеров растет, обмен информацией между военными дает новые шансы для активизации оппозиции.

К примеру, успешные диверсии и акции, наносящие ущерб российской армии, могут стать катализатором для изменений в обществе.

Ожидается, что с усилением международной поддержки российские активисты и военные, недовольные агрессивной политикой Кремля, могут объединиться. Это открывает возможность для новых форм сопротивления внутри России, а также для повышения морального духа оппозиционных сил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com