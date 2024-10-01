закрыть
1 октября 2024, вторник, 12:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Большая «серая зона»: как могут развиваться события в Курской области

1
  • 1.10.2024, 11:53
  • 1,502
Большая «серая зона»: как могут развиваться события в Курской области

Говорить о стабилизации линии столкновения не приходится.

ВСУ расширяют зону влияния в Курской области, заставив врага перебросить войска. Российская территория превратилась в «серую зону», где постоянно идут позиционные бои.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Как отмечается в материале, несмотря на то, что в последние дни подтвержденных изменений на мониторинговых картах нет, говорить о стабилизации линии столкновения в Курской области не приходится.

«Она и не может стабилизироваться, потому что там нет такого фронта, как на нашем востоке, где мы ведем позиционные оборонные бои. В Курщине совсем по-другому», - отметил эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

В частности, украинские войска постоянно передвигаются, небольшим количеством своих сил заставляют держать большое количество вражеских сил, которые не может задействовать Москва в Украине.

«Поэтому, по большому счету, всю Курскую область по крайней мере до реки Сейм можно считать «серой зоной». Сколько там наших, неизвестно. Там идут маневренные боевые действия, это очень условно сравнимо с партизанской войной. Я думаю, что плюс-минус такая ситуация будет сохраняться, и мы будем расширять зону нашего влияния», - добавил эксперт.

Операция ВСУ в Курской области

ВСУ приступили к операции в Курской области 6 августа и за месяц взяли под контроль 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов. Кроме того, в плен было захвачено около 600 российских военных.

Как свидетельствуют документы, захваченные украинскими спецназовцами на позициях, российское военное командование предусматривало операцию ВСУ в Курской области и в течение нескольких месяцев разрабатывало планы по ее предотвращению. Но подготовиться не смогло.

Россия только 11 сентября начала контрнаступление в Курской области, которое нельзя назвать успешным.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников