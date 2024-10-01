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Сейм Литвы денонсировал договор с Беларусью

  • 1.10.2024, 12:15
  • 1,504
Сейм Литвы денонсировал договор с Беларусью

Соглашение было подписано в 1999 году.

Сейм Литвы в окончательном чтении принял законопроекты о денонсации соглашений с Беларусью и Россией в сфере инвестиций и налогообложения. Об этом говорится на сайте литовского парламента.

Депутаты поддержали денонсацию соглашения с Беларусью о поощрении и защите инвестиций. Оно было подписано в 1999 году. Также Литва разрывает аналогичное соглашение с РФ и соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения.

Решение обосновано войной России против Украины и поддержкой белорусскими властями этой агрессии. В результате было приостановлено приграничное сотрудничество и инвестиции из этих стран в Литву.

В дальнейшем, после подписания законов президентом, Беларуси по дипломатическим каналам будет направлено уведомление о денонсации соглашения. Оно прекратит действовать через год после получения такого уведомления. При этом к инвестициям, сделанным до расторжения соглашения, положения об их защите будут применяться еще 10 лет. Однако новые инвестиции поощряться не будут.

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