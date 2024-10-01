СМИ: Советский актер Василий Ливанов госпитализирован в тяжелом состоянии
- 1.10.2024, 12:18
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Ему сделали операцию.
Известный советский актер Василий Ливанов, сыгравший роль Шерлока Холмса в советском цикле фильмов, находится в реанимации.
По информации СМИ, в больницу он попал после перенесенной операции.
Как сообщает Telegram-канала Baza, 30 сентября 87-летнему Ливанову сделали операцию.
Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Перед госпитализацией Ливанов жаловался на сильную слабость в теле и ногах.
Такое состояние актера вызвало беспокойство у близких.
Несмотря на это, его супруга утверждала, что «с ним все хорошо», однако позже ситуация ухудшилась.
До этого журналисты писали о том, что Василия Ливанова экстренно госпитализировали в Москву с подозрением на инсульт.