СМИ: Советский актер Василий Ливанов госпитализирован в тяжелом состоянии 1.10.2024, 12:18

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Василий Ливанов

Фото: РИА «Новости»

Ему сделали операцию.

Известный советский актер Василий Ливанов, сыгравший роль Шерлока Холмса в советском цикле фильмов, находится в реанимации.

По информации СМИ, в больницу он попал после перенесенной операции.

Как сообщает Telegram-канала Baza, 30 сентября 87-летнему Ливанову сделали операцию.

Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Перед госпитализацией Ливанов жаловался на сильную слабость в теле и ногах.

Такое состояние актера вызвало беспокойство у близких.

Несмотря на это, его супруга утверждала, что «с ним все хорошо», однако позже ситуация ухудшилась.

До этого журналисты писали о том, что Василия Ливанова экстренно госпитализировали в Москву с подозрением на инсульт.

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