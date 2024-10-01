В Минске квадробер залез на крышу авто

В Минске квадробер залез на крышу авто3
- 1.10.2024, 12:27
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Видеофакт.
На днях в сети появилось видео, как подросток в костюме животного сидит на крыше припаркованного во дворе автомобиля. Ролик заметили сотрудники по делам несовершеннолетних Партизанского РУВД. Инспекторы установили личность квадробера) представитель подростковой субкультуры квадробинга, участники которой притворяются животными).
Им оказался ученик столичной гимназии.
«Автомобиль, на крыше которого находился школьник, принадлежит его семье», — сообщили в МВД.
С его родителями провели профилактическую беседу. Как сообщили в МВД, «по данному факту проводится проверка».