Лукашенко заговорил о захвате Чернобыльской АЭС

Лукашенко заговорил о захвате Чернобыльской АЭС2
- 1.10.2024, 12:35
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Странное заявление.
Лукашенко пожаловался гендиректору МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, что Украина якобы распространяет слухи о возможном захвате Чернобыльской АЭС.
«Мы на разного разного рода авантюры не бросаемся. Я говорю это в связи с тем, что в последнее время наши украинские «товарищи» и «друзья» в СМИ много места уделяют Чернобыльской атомной станции. Доводят эту информацию до вас, что мы (якобы Лукашенко), хочет захватить Чернобыльскую станцию», — сказал Лукашенко.
Отметим, что найти публикации в украинских СМИ, где говорится о возможном захвате Чернобыльской АЭС белорусскими войсками, нам не удалось.