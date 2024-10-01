СБУ задержала киллера ФСБ на Запорожье
- 1.10.2024, 12:43
Пытался убить чиновника мэрии Мелитополя.
Задержан агент ФСБ РФ, который совершил покушение на одного из чиновников горсовета Мелитополя.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, злоумышленник подстерег чиновника в подъезде жилого дома, а затем нанес ему несколько ударов молотком по голове. Несмотря на многочисленные травмы пострадавший выжил.
«Для конспирации злоумышленник действовал под видом коммунальщика, который проводил технические работы в многоквартирном здании, где проживал чиновник. После совершения преступления фигурант готовился к бегству на временно оккупированную часть Запорожской области через территорию ЕС. Для пересечения госграницы он планировал использовать одну из «схем для уклонистов», - говорится в сообщении.
СБУ «по горячим следам» установила местонахождение наемного убийцы и задержала его при попытке побега.
Киллером оказался рецидивист, который проживал во временно оккупированном Мелитополе. В поле зрения РФ он попал, когда еще до полномасштабного вторжения отбывал наказание в российской тюрьме за умышленное убийство.
«В июне 2024 года его окончательно завербовали и отправили на курсы специальной подготовки в учебном центре фсб на временно захваченной части территории региона. Там под руководством инструкторов российской спецслужбы агент занимался огневой подготовкой, техникой ножевого боя и отрабатывал меры конспирации. Для выполнения вражеского задания киллер прибыл в Запорожье, выдавая себя за переселенца. После приезда в город он начал отслеживать адреса работы и проживания своей жертвы, а также основные маршруты ее передвижения», - отметили в Службе безопасности.
Мужчина постоянно менял адреса арендованных помещений, чтобы «заметать свои следы». Связь с российским куратором поддерживал через мессенджер.
В случае убийства чиновника россияне обещали мужчине передать дом в Мелитополе, принадлежавший местным жителям, которые вынужденно покинули его из-за оккупации.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу).
Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.