В Италии презентовали доступные внедорожники с брутальным дизайном 1.10.2024, 12:49

На европейский рынок выходят автомобили новой марки ICH-X.

В Турине презентовали модели нового бренда ICH-X. Он будет специализироваться на выпуске внедорожников. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Презентовали две модели ICH-X, однако они не являются абсолютно новыми. Дело в том, что под этим брендом в Италии будут собирать китайские автомобили, причем разных марок.

В частности, новый ICH-X K3 — это Jetour T2 от Chery, который вскоре появится в Украине. 4,7-метровое авто отличается брутальным угловатым дизайном с широкой решеткой радиатора и раздутыми крыльями. В салоне установлены цифровой щиток приборов и 15,6-дюймовый тачскрин.

Внедорожник ICH-X K3 оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 245 сил, а также 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и полным приводом. Его клиренс составляет 220 мм. Цена ICH-X K3 стартует с 48 500 евро, причем авто будет иметь богатую комплектацию.

А вот пикап ICH-X K4 — это рамный пикап JAC T9. 5,3-метровое авто отличается нестандартным дизайном, а в его салоне установлен портретный тачскрин. 2,0-литровый турбодизель мощностью 163 л. с. работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и позволяет буксировать 3,5-тонный прицеп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com