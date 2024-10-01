Белоруска нашла в любимом творожке неожиданный «сюрприз» 1.10.2024, 12:57

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Из-за которого чуть не сломала зуб.

Белоруска выложила видео в TikTok о том, как нашла камень в твороге от компании «Савушкин продукт». Похоже, он «замаскировался» под изюм, пишет «Зеркало».

Автор видео утверждает, что нашла «камень, б***ь, в твороге с изюмом». Говорит, что чуть не сломала зуб.

«Пару дней назад рассказывала, что на вот эти вот творожки подсела. Здравствуйте! Спасибо большое за камень!» — рассказала она.

Осторожно, в видео содержится ненормативная лексика.

Самый популярный комментарий под видео: «Это счастливая упаковка. Звоните производителю, требуйте свой приз».

А кто-то решил пошутить о том, что «у производителя договор со стоматологией».

Есть и серьезные примиряющие рассуждения: «Изюм промывают, но от этого ни один производитель не застрахован. Они же не 1 кг изюма используют, а возможно сразу по 50−60 кг, и 100% проинспектировать невозможно».

«Думаю, изюм не промывают, а просто засыпают в творожную массу, поэтому могут попадаться и „хвостики“ деревянные на концах изюма, ну и камни в том числе, как при продаже в упаковках или весовой», — считает другая пользовательница.

Присутствуют и страшные воспоминания прошлого об угрожающих зубам сырках: «Вы мне анлокнули воспоминание: сто лет назад перед школой хотела съесть сырок, а он тоже оказался с камнем, только раза в три больше, чуть минус зубы не сделала себе. Сырки те больше никогда не ела».

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