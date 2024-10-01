Лукашенко досуетился 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

1.10.2024, 12:59

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Фото: AFP

Сплошные расстройства для диктатора.

Во дворце Лукашенко сейчас основная дилемма: пригласит ли Путин отпраздновать день рождения или придется довольствоваться саммитом БРИКС в Казани? Об этом пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Если не позовет, то это означает, что выторговать 7-й срок будет почти невозможно. Точнее – явную и открытую поддержку выдвижения. Казань – очень далеко, все сроки операции «имитация выборов» будут под угрозой.

А еще непонятно, стоит ли рубить окно на Запад или наоборот задраивать все щели. Как не спугнуть Россию маневрами на Западе и как одновременно получить намек на маневр, который можно продать Кремлю?

Несколько месяцев бессистемной суеты на внешнем контуре не только не улучшили, но и ухудшили ситуацию.

А тут еще новый пакет санкций вступает в силу и МУС будет проводить проверку по привлечение Лукашенко к трибуналу по иску Литвы. Сплошные расстройства.

Хаос и отсутствие успехов создают благодатную почву для внутренних трений. Кто-то связывает свое будущее с Россией, кто-то – с Лукашенко, но есть и те, кто думают о реальности после синепалого и без России. Лукашенко же не может никого из двух не очень лояльных групп начинать зачищать, так как банально нет людей, чтобы их заместить. Приходится даже из тюрем бывших охранников доставать.

Поле для маневра в октябре еще более сузится. Да и время уходит.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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