Заявивший о «предателях в Кремле» Z-блогер рассказал о «снарядном голоде» 1.10.2024, 13:07

Егор Гузенко

Он начался после ударов ВСУ по российским складам.

У воюющей в Украине российской армии не хватает снарядов для активного ведения боевых действий, заявил Z-блогер Егор Гузенко, пишет The Moscow Times.

«Хотелось бы поднять очень важный вопрос снарядного голода в войсках. Это не как-то локально там где-то, а сейчас ощущается на разных направлениях и набирает нездоровую тенденцию опять по всяким преступным лимитам, по которым на рыбалку можно чисто съездить, а не штурмовать какие-нибудь населенники», — сказал он.

По словам Гузенко, особенно остро этот вопрос стоит на тех участках фронта, где идут «активные штурмовые действия». «У 98-й дивизии ВДВ есть эта проблема, еще у ряда подразделений. Я не буду называть, потому что их много. <…> Такие проблемы на сегодняшний день набирают массовый оборот», — подчеркнул он.

Гузенко предположил, что на ситуацию повлияла ликвидация украинскими силами крупных складов с боеприпасами — например, в Тихорецке Краснодарского края и Торопце Тверской области. Эстонская разведка отмечала, что в результате только одного удара ВСУ 18 сентября Россия потеряла двухмесячный запас боеприпасов (750 тысяч штук) при среднем расходе по 10 тысяч каждую неделю.

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