Геннадий Тумилович: Сборная Беларуси жила на заправках 1.10.2024, 13:13

Геннадий Тумилович

Известный футболист прошелся по отечественному футболу.

Бывший вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович рассказал о тренерах, которые работали в команде, пишет «Трибуна».

– Не раз это произносил: нашему поколению в сборной в первую очередь нужен был тренер. А тренеров у нас, к сожалению, не было. Поэтому ни наше поколение, ни следующее…

У Байдачного Булыга не забивает! А вот если бы так, а я хотел так… Я не позиционирую себя ни как футболиста ######## [отличный], ни как тренера. Ну, играл как играл. Тренирую как тренирую. А когда человек: я, я, я… Этот ######, этот ###### [плохой]. Сидит в Беларуси уже 20 лет, рассказывает. А, по большому счету, кто ты по сравнению даже с этим Альфонсо-Алонсо… Кто у нас там тренирует? Алос? Алос, Штанге… Кто ты, Байдачный, что ты выиграл? Один чемпионат Беларуси, родной ты мой. И ты меня на матч ветеранов не пригласил. Единственный, кому хлопали бы на трибунах.

И рассказывает все ваше интервью. Специально посмотрел. Тяжелое зрелище.

– Он, кстати, почему-то не захотел про вас говорить.

– Конечно, не захотел. Потому что он знает, что я продолжу. Про него еще очень много будет, но не у вас. Расскажу все, как было. Это делец от футбола, который, наверное, мог бы стать хорошим тренером, как я везде дополняю.

– Просто вы сами говорили, что убирать его из сборной не нужно было. Тогда вы себе противоречите, получается.

– Нет, почему? То, что у тебя Булыга не забивает – это твои проблемы. Понимаешь, проблема тренеров, особенно совдеповской закалки: не они виноваты, а у них виноват футболист. А я считаю, что во всей ##### [ерунде], даже внутри коллектива, или если футболист что-то не умеет и не понимает, виноват тренер. Он и это поколение умников так не считают. У них виноваты все. У одного сдавали всю карьеру, а у этого: Булыга вышел и 10 раз не забил. А о том, что сборная жила на заправках, никто не вспоминает. А то, что менеджер Ясинский один работал в федерации? У нас ни организации, ##### [ничего] не было. На Кирова, 8 три кабинета – федерация футбола, – сказал Тумилович.

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