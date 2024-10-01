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Бить или не быть

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  • Герман Обухов
  • 1.10.2024, 13:24
  • 4,578
Бить или не быть
Герман Обухов

Дождитесь ноября.

Поездка президента Украины в Соединенные Штаты не принесла того результата, на который рассчитывал ОП и весь госаппарат Украины. Это очень объяснимо и можно было предвидеть, даже странно, почему это не учитывалось до того, как визит состоялся.

Многие избиратели в Соединенных Штатах даже не знают, где эта Украина, но знают, что там идет война и правительство Соединенных Штатов поддерживает Украину. Поддерживает не на словах, а на деле. В Украину идет высокотехнологичное американское оружие и финансовая помощь. Главная задача президента Зеленского состояла в том, чтобы получить добро на применение дальнобойных и высокоточных американских ракет против российских тылов. Это не тот вопрос, который надо было поднимать в Вашингтоне за месяц до выборов. Москва, как цепной пес, готова ухватиться за любой повод, чтобы помочь Трампу в предвыборной гонке.

Этот повод просматривался налицо и в случае, если бы Джо Байден объявил о таком решении и одобрении бить вглубь России, то Трамп незамедлительно начал бы орать, что демократы толкают Америку к ядерной войне. Белый дом не боится никакой эскалации и ядерных угроз Путина, как и Конгресс, но в Америке есть не очень умные избиратели и Москва умело пользуется этим. Неужели в ОП этого не знают? Демократам сейчас нельзя терять даже полпроцента избирателей, чтобы остаться в Белом доме и удержать Сенат.

Нам неизвестно – что там написало в «мирном плане» Зеленского, однако там точно почти ничего не написано о необходимости более эффективного и действенного противодействия российской пропаганде. Москва ежедневно говорит о борьбе с «нацизмом в Украине», это тиражируется на весь мир.

Многим обывателям на Западе это проникает в сознание и те начинают верить в подобные небылицы. Киев в свою очередь отвечает на такие нападки слабо и порой неумело. Теперь представьте себе, что этот американский избиратель узнает о решении демократов бить чуть ли не по Москве, которая «сражается с украинскими нацистами». Это точно не надо сейчас Белому дому. Поэтому нет ничего удивительного в сдержанном отношении Вашингтона к просьбам Киева разрешить бить американским оружием вглубь российской территории, неважно по каким целям. Дождитесь ноября, а там посмотрим. Более того – подскажите ОП, чтобы там изменили свою стратегию касательно противодействия российской пропаганде. Одних сообщений о варварских налетах России на города и села Украины явно недостаточно для воздействия на умы избирателей как в Америке, так и в Европе.   

Герман Обухов, «Обозреватель»

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