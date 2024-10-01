Стала известна дата суда над Полиной Шарендо-Панасюк

Стала известна дата суда над Полиной Шарендо-Панасюк2
- 1.10.2024, 13:27
- 2,294
Ее будет судить Станислав Иванютенко.
Суд над активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендой-Панасюк по новому уголовному делу начнется 14 октября в суде Речицкого района, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Дело будет рассматривать судья Станислав Иванютенко, который в прошлом году уже добавил женщине год заключения, отмечают правозащитники.
Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. Силовики выломали дверь квартиры, провели осмотр, конфисковали ряд вещей, а Полину задержали и в наручниках отвезли в ИВС. Позже ее перевели в СИЗО.
9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии, после чего ей несколько раз добавляли срок.
За эти годы ее несколько раз помещали в ШИЗО, а также на шесть месяцев отправили в ПКТ. Полина находится в полной изоляции. В колонии у активистки «Европейской Беларуси» сильно ухудшилось здоровье.