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ВСУ накрыли колонну россиян на мопедах

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  • 1.10.2024, 13:43
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ВСУ накрыли колонну россиян на мопедах

Артиллерия накрыла оккупантов с дистанции.

ВСУ отразили мотоциклетный штурм оккупантов недалеко от Орехово-Васильевки на Бахмутском направлении, пишет «Диалог».

В ходе боя было уничтожено 8 из 14 атакующих мотоциклов вместе с российскими военными.

«Мопедный штурм позиций 30-й бригады на трассе E-40. Одичалые задействовали от 10 до 14 мотоциклов, из них 8 были уничтожены вместе с наездниками», – рассказали в бригаде.

Атака была заранее обнаружена с помощью аэроразведки, и наступающим силам было нанесено поражение артиллерией. На видео видно, что часть мотоциклов была уничтожена на подходе, но часть смогла добраться до траншей. Штурмовики не выдержали огневого поражения Сил обороны и были вынуждены отступить.

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