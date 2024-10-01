Канцлер Германии Шольц хочет позвонить Путину 4 1.10.2024, 13:47

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Впервые с 2022 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует поговорить с российским диктатором Путиным по телефону спустя почти два года, которые прошли с их предыдущего разговора, сообщает Zeit со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что Шольц рассматривает возможность телефонного разговора накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре, однако просьбы о разговоре пока не поступало.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года. Президент США Джо БайденЭммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также в последний раз напрямую разговаривали с Путиным в 2022 году.

10 сентября таблоид Bild писал, что, по словам спикера федерального правительства Германии Штеффена Гебештрайта, Шольц «не имеет никаких колебаний» по поводу телефонного разговора с Путиным, если посчитает, что время для этого «подходящее».

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