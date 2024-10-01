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Названы две привычки для сохранения стройности надолго

  • 1.10.2024, 13:50
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Названы две привычки для сохранения стройности надолго

В исследовании приняли участие более семи тысяч добровольцев.

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) установили, что в долгосрочной перспективе продолжительное ночное голодание и ранний завтрак помогают поддерживать здоровый вес. Результаты исследования опубликованы в Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (JВNРА).

В исследовании приняли участие более семи тысяч добровольцев в возрасте 40-65 лет из когорты GCAT — Genomes for Life, проекта, возглавляемого немецким исследовательским институтом Триаса и Пуйоля (IGTP). В 2018 году участники ответили на вопросы о своем весе и росте, пищевых привычках, образе жизни и социально-экономическом статусе. В 2023 году, по прошествии пяти лет, более трех тысяч испытуемых заполнили новые анкеты.

Ученые обнаружили, что две специфические привычки были связаны с более низким индексом массы тела (ИМТ) в долгосрочной перспективе. Речь идет о продолжительном ночном голодании (отказе от пищи в вечернее время) и раннем завтраке.

Авторы научной работы отметили, что результаты более ранних исследований также выявили связь между продлением ночного голодания и здоровым весом. Ученые предположили, что такая схема питания в большей степени соответствует естественным циркадным ритмам человека. Прием пищи в начале дня и отказ от еды вечером позволяет лучше сжигать калории и регулировать аппетит, тем самым предотвращая появление лишнего веса.

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