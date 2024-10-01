Остановить Россию Питер Дикенсон

1.10.2024, 14:00

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Запад должен отказаться от своего нынешнего подхода.

Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России, которые значительно снизят порог применения ядерного оружия. 25 сентября на совещании высокопоставленных кремлевских чиновников он представил ряд проектов поправок, направленных на расширение сферы возможных ядерных ударов. Путин подчеркнул, что если эти поправки будут приняты в установленном порядке, то нападение на Россию с использованием обычного вооружения любой неядерной страны, поддерживаемой ядерной державой, будет восприниматься как совместное нападение.

Телекомментарий Путина был явно приурочен к прямому предупреждению западных лидеров, которые продолжают обсуждать снятие ограничений на нанесение украинских ударов дальнего радиуса действия по территории России. Ранее в сентябре кремлевский диктатор заявил, что любые атаки на российскую территорию с использованием ракет, поставляемых Западом, будут означать, что НАТО «находится в состоянии войны» с Россией.

Объявление о пересмотре российской ядерной доктрины, сделанное на прошлой неделе, — последнее в длинной череде тонко завуалированных ядерных угроз, высказанных Путиным с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Когда российские танки впервые пересекли границу в феврале 2022 года, Путин заявил, что любые попытки вмешательства Запада будут встречены ядерным ответом. Три дня спустя он подчеркнул это, приведя ядерные силы России в состояние повышенной боеготовности.

Эти первые примеры бряцания ядерным оружием задали тон вторжению: Путин и другие высокопоставленные российские чиновники регулярно прибегают к ядерному шантажу в очевидной попытке подорвать поддержку Украины со стороны Запада. Во время одного особенно нашумевшего инцидента в сентябре 2022 года, когда Путин готовился аннексировать четыре частично оккупированные области Украины, он прямо упомянул об огромном ядерном арсенале своей страны и поклялся использовать «все имеющиеся в нашем распоряжении средства» для защиты российских завоеваний. «Это не блеф», — заявил он тогда.

Пока что российская тактика ядерного запугивания не оказала заметного влияния на процесс принятия решений в Киеве. Напротив, лидеры Украины неоднократно демонстрировали свою готовность разоблачить путинский блеф.

С начала полномасштабного вторжения украинские военные освободили целые регионы, на которые претендовал Кремль, потопили или повредили около трети российского Черноморского флота, провели комплексную кампанию бомбардировок российской военной и энергетической инфраструктуры, и все это не вызвало ядерного ответа. В августе 2024 года Украина пересекла самую красную из всех красных российских линий, вторгнувшись на территорию России. Вместо того чтобы дотянуться до «ядерной кнопки», Путин предпочел преуменьшить значение вторжения.

Смелость Украины поражает, но не вызывает особого удивления. В конце концов, Россия не скрывает своего намерения уничтожить украинскую государственность и стереть украинскую идентичность. Столкнувшись с экзистенциальной проблемой геноцидного вторжения России, большинство украинцев не видят реальной альтернативы военной победе и готовы противостоять Кремлю.

Однако то же самое нельзя сказать обо всех партнерах Украины. В то время как страны, расположенные ближе к России, — такие как государства Северной Европы и Балтии, поляки и чехи, были склонны игнорировать разговоры о «красных линиях» Кремля, многие ведущие западные страны позволили запугать себя непрекращающимися ядерными угрозами Путина. Этот страх перед эскалацией позволил Кремлю сократить поставки оружия Киеву и привел к введению абсурдных ограничений на способность Украины защищать себя. В результате украинцы оказались в ситуации борьбы за национальное выживание с военной сверхдержавой, причем, со связанными за спиной руками.

Легко понять, почему многие на Западе озабочены идеей предотвращения потенциальной ядерной войны. Тем не менее, такая готовность сдаться, столкнувшись с ядерными ультиматумами России, крайне недальновидна и рискует ввергнуть весь мир в новую мрачную эру ядерной конфронтации.

Если ядерный шантаж Путина увенчается успехом и позволит ему реализовать свои имперские амбиции в Украине, это создаст катастрофический прецедент, способный полностью изменить роль ядерного оружия на международной арене. У торжествующего Путина возникнет сильное искушение применить ту же тактику где-то еще, а другие авторитарные режимы сделают очевидные выводы для своих собственных экспансионистских планов.

Тем временем демократические страны, находящиеся на «переднем крае», от Финляндии и Польши на западе до Южной Кореи и Японии на востоке, — будут вынуждены срочно пересмотреть свой собственный безъядерный статус. Ошеломленные коллективной неспособностью Запада противостоять ядерному натиску России в Украине, многие правительства, вероятно, решат, что единственный способ обеспечить свою национальную безопасность — это обзавестись собственным ядерным арсеналом. Последовавшая за этим гонка вооружений сведет на нет десятилетия прогресса в области нераспространения ядерного оружия и резко повысит вероятность ядерной войны.

Единственный способ избежать этого кошмарного сценария — остановить Россию в Украине. Но для этого Запад должен отказаться от своего нынешнего подхода «нулевой толерантности» к ядерному риску и занять гораздо более решительную позицию по отношению к российскому бряцанию ядерным оружием. Помимо прочего, это потребует передачи гораздо более жестких месседжей публично и в частном порядке, в которых будут разъяснены катастрофические последствия для России в случае, если Москва осмелится выполнить свои ядерные угрозы.

С момента начала российского вторжения прошло уже более двух с половиной лет, и теперь должно быть совершенно ясно, что Владимир Путин будет продолжать наращивать ядерный шантаж до тех пор, пока он не перестанет работать. До сих пор способность Путина запугивать Запад была его самым большим успехом во всей этой войне, позволяя России удерживать инициативу и определять границы поддержки Украины со стороны Запада. Если ситуация не изменится, ядерное запугивание будет узаконено на международной арене, и мир станет гораздо более опасным местом.

Питер Дикенсон, New Voice

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