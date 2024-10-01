В Минске сегодня начнут включать отопление

В Минске сегодня начнут включать отопление1
- 1.10.2024, 14:00
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Но не всем.
В Мингорисполкоме принято решение о включении с 1 октября отопления в детских садах, школах, лечебно-профилактических, медучреждениях, учреждениях соцобеспечения, музеях, архивах, библиотеках и гостиницах, пишут «Минск-новости».
Согласно обновленным нормам законодательства, в этом году отопление в социальных объектах города включают при средней суточной температуре от +10°С и ниже, которая держится в течение 3 дней подряд.
Тепло в жилые дома, учреждения культуры и другие образовательные учреждения будет подаваться, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать +8°C, также 3 дня подряд.
Последними в списке окажутся административные, промышленные и другие организации, производственные здания.