В Минске сегодня начнут включать отопление 1 1.10.2024, 14:00

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Но не всем.

В Мингорисполкоме принято решение о включении с 1 октября отопления в детских садах, школах, лечебно-профилактических, медучреждениях, учреждениях соцобеспечения, музеях, архивах, библиотеках и гостиницах, пишут «Минск-новости».

Согласно обновленным нормам законодательства, в этом году отопление в социальных объектах города включают при средней суточной температуре от +10°С и ниже, которая держится в течение 3 дней подряд.

Тепло в жилые дома, учреждения культуры и другие образовательные учреждения будет подаваться, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать +8°C, также 3 дня подряд.

Последними в списке окажутся административные, промышленные и другие организации, производственные здания.

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