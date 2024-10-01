FT: Байден может принять важное решение по членству Украины в НАТО 2 1.10.2024, 14:08

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До конца своего президентства.

Президент США Джо Байден может согласиться повысить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как уйдет с должности в январе. Об этом сообщает Financial Times во вторник, 1 октября, со ссылкой на западного чиновника, информированного о переговорах президента Украины Владимира Зеленского.

FT пишет, что пока мало кто из 32 стран НАТО считает, будто членство Украины в Альянсе возможно без полного прекращения огня и четкой линии на карте, которая бы определяла, на какую часть украинской территории распространяется положение о взаимопомощи.

В то же время, как отмечается в материале, некоторые предлагают западногерманскую модель членства в НАТО — вступление части страны.

«Западногерманская модель набирает обороты, особенно в Белом доме, который был наиболее скептически настроен относительно членства в НАТО», — отметил глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро.

Однако даже это потребовало бы от США развертывания значительных сил, на что ни республиканская, ни демократическая администрация не согласится, сказано в материале.

В то же время, по словам украинского чиновника, даже получение Украиной приглашения в НАТО ничего не будет означать.

«Это политическое решение», — отметил он.

30 сентября бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только союзники по Альянсу будут решать, возможно ли пригласить Украину в блок включая временно оккупированные территории.

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