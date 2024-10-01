У жителя Минского района нашли 210 литров спирта

У жителя Минского района нашли 210 литров спирта1
- 1.10.2024, 14:11
- 1,300
И полмиллиона сигарет.
В деревне Лошаны Минского района силовики нашли склад с сигаретами и спиртом.
В гараже во дворе частного дома хранились 210 литров спирта и 490 тысяч сигарет на сумму 82 тысячи рублей. Хозяин гаража, 49-летний мужчина, сказал, что документов на товар у него нет. Спирт и сигареты он собирался перепродавать.
На мужчину составили протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф с конфискацией спирта и сигарет, а также до 100% от суммы дохода, полученного в результате перепродажи.