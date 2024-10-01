Страны ЕС призывают граждан уезжать из Ливана
- 1.10.2024, 14:21
Пока это взоможно.
Европейские страны просят своих граждан покинуть Ливан на фоне начала наземного наступления Израиля, пишут «Детали».
«Уезжайте, пока можете», — сказал посол Нидерландов в Ливане Фрэнк Моллен утром во вторник, 1 октября, но добавил, что на данный момент Нидерланды не будут организовывать эвакуационный рейс.
«Это действительно крайняя мера, вы делаете это только в том случае, если вы действительно больше не можете ничего сделать», — объяснил он голландскому СМИ NOS.
Правительство Великобритании объявило в понедельник вечером, что оно заказало первый эвакуационный рейс из Ливана для вылета в среду.
«Жизненно важно, чтобы вы уехали сейчас, поскольку дальнейшая эвакуация не может быть гарантирована», — сказал министр иностранных дел Дэвид Лэмми британским гражданам, назвав ситуацию «нестабильной» и потенциально «быстро ухудшающейся».
Министерство иностранных дел Германии также объявило в понедельник, что оно направило в Бейрут специальный военный самолет «для поддержки отъезда коллег и их семей» и членов немецких партнерских организаций.
«Немецкие граждане, которые находятся в особой группе риска из-за медицинских обстоятельств, также будут вывезены», — говорится в заявлении министерства.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал в понедельник вечером всех граждан Италии покинуть Ливан «коммерческими рейсами из Бейрута в Милан или Рим».
«В этот момент лучше покинуть страну, потому что ситуация действительно сложная, идут бои. Поэтому для максимальной гарантии хорошо, чтобы граждане Италии уехали», — сказал он.