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Страны ЕС призывают граждан уезжать из Ливана

  • 1.10.2024, 14:21
Страны ЕС призывают граждан уезжать из Ливана

Пока это взоможно.

Европейские страны просят своих граждан покинуть Ливан на фоне начала наземного наступления Израиля, пишут «Детали».

«Уезжайте, пока можете», — сказал посол Нидерландов в Ливане Фрэнк Моллен утром во вторник, 1 октября, но добавил, что на данный момент Нидерланды не будут организовывать эвакуационный рейс.

«Это действительно крайняя мера, вы делаете это только в том случае, если вы действительно больше не можете ничего сделать», — объяснил он голландскому СМИ NOS.

Правительство Великобритании объявило в понедельник вечером, что оно заказало первый эвакуационный рейс из Ливана для вылета в среду.

«Жизненно важно, чтобы вы уехали сейчас, поскольку дальнейшая эвакуация не может быть гарантирована», — сказал министр иностранных дел Дэвид Лэмми британским гражданам, назвав ситуацию «нестабильной» и потенциально «быстро ухудшающейся».

Министерство иностранных дел Германии также объявило в понедельник, что оно направило в Бейрут специальный военный самолет «для поддержки отъезда коллег и их семей» и членов немецких партнерских организаций.

«Немецкие граждане, которые находятся в особой группе риска из-за медицинских обстоятельств, также будут вывезены», — говорится в заявлении министерства.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал в понедельник вечером всех граждан Италии покинуть Ливан «коммерческими рейсами из Бейрута в Милан или Рим».

«В этот момент лучше покинуть страну, потому что ситуация действительно сложная, идут бои. Поэтому для максимальной гарантии хорошо, чтобы граждане Италии уехали», — сказал он.

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