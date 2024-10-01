В Волчанске «исчезла» целая рота российских оккупантов 1.10.2024, 14:30

Наступление для них обернулось фиаско.

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил о неудачной контратаке захватчиков ВС РФ в Волчанске Харьковской области, передает oboz.ua.

Стоит отметить, что недавно россияне потеряли контроль над Волчанским агрегатным заводом, что лишило их, по словам Коваленко, возможности расширить зону контроля на этом направлении. Они попытались пойти на отчаянные штурмы, но дело для них закончилось весьма неудачно.

«Россияне изо всех сил пытаются вернуть этот завод и другие потерянные территории, теряя большое число техники и живой силы... Они собрали имевшиеся у них МТ-ЛБ, БМП и отправили их на суицидальную миссию – отбивать позиции у ВСУ. В результате в минувший понедельник было уничтожено большое количество российских железяк, а также человеческого ресурса. Фактически враг во время этой попытки контратаки потерял целую роту», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что скоро украинские защитники продолжат освобождение захваченных территорий близ Волчанска и других районов на Севере Харьковской области. Коваленко высказал мнение, что вскоре ВСУ могут продвинуться в районе села Гатище и закрепиться там.

Также эксперт акцентировал внимание на том факте, что в ближайшее время у Сил обороны Украины вряд ли появятся возможности, чтобы полностью вытеснить российских оккупантов с Севера Харьковщины. Однако продвижения украинских военных в Волчанске возможны уже в течение этого месяца.

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