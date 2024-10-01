Стало известно, сколько белоруски родили детей в Польше в 2023-м году 1.10.2024, 14:32

Второй показатель среди иностранок.

Белоруски, проживающие в Польше, в 2023 году родили 1004 ребенка. Это второй показатель среди иностранок, родивших детей в Польше, пишет MOST.

Количество детей, рожденных иностранками в Польше, растет с каждым годом, сообщается в свежем отчете Главного статистического управления. В 2023 году иностранки родили в Польше 18 219 детей, что составляет 6,7% от всех рождений в стране. В 2022 году этот процент составлял 5,5%, а в 2021-м — 2,7%.

Больше всего детей среди иностранных гражданок в Польше в 2023 году родили представительницы Украины — 14 799. На втором месте — 1004 ребенка, родившихся у гражданок Беларуси, на третьем — 261 ребенок, рожденный россиянками.

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