Си плевать на Россию Алексей Голобуцкий

1.10.2024, 14:42

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Чего добивается Китай?

Формирование Китаем международной платформы «Друзья мира», в противоположность коалиции «Рамштайн», стало контрастным маркером для сути глобальных процессов.

С одной стороны планетарной арены – Америка. В контексте российско-украинской войны США будут давить на нас для принятия необходимого им решения. У нас особых вариантов, кроме выполнения настоятельных рекомендаций союзников, нет. Мы полностью от них зависим в вопросе обороны, перспектив возвращения территорий, правовых международных аспектов войны, санкционного давления, убежища наших беженцев, спутниковых разведданных и т.д.

А теперь Китай решил отразить действия Америки и выступить игроком со стороны России, который будет диктовать Путину, на что и когда соглашаться в вопросе прекращения войны. Тем более у Пекина есть все возможности контролировать Путина: источник «параллельного импорта», направления сбыта основного количества нефти и газа, вообще функционирование подсанкционной экономики.

И ресурсы для ведения войны: «Шахеды», иранские ракеты, северокорейские ракеты и снаряды на сегодня составляют значительную, а завтра будут составлять определяющую долю всего применяемого против нас оружия. Но Тегеран и Пхеньян – союзники Китая, а не России, в России они только зарабатывают, причем с разрешения Китая и натурой. Это достаточно дать отмашку на заморозку поставок оружия – и «СВО» захлебнется без средств ведения войны, потому что собственное производство и так небольшое и некачественное, плюс санкции перекрыли большинство путей поставок составляющих.

Но такой сторонник мира Си такой отмашки до сих пор не дал (хотя извлекает из России все больше сырья за бесценок). Потому что Си плевать на Россию и Украину. Они интересуют его только как аргументы в глобальном противостоянии с США, способы сохранения масштабов экспорта.

Итак, когда в рамках мирных переговоров речь пойдет о каких-то уступках – это будут не уступки России или России Украине. Это будут уступки Китаю Америке или Америке Китаю. И именно этого пытается добиться Пекин формированием собственной коалиции (даже дублированной: БРИКС + «Друзья мира»).

Вот только Белый дом, кто бы ни сидел в Овальном кабинете, не заинтересован разменивать свои глобальные интересы и стратегические задачи на мелкие вопросы перспектив Украины. Если речь пойдет о каком-то компромиссе с Китаем, то это должно затрагивать действительно весомые для США вещи.

В общем, глобальная диспозиция накануне выборов в США выглядит именно так: за нами – США и «Глобальный Запад» (с собственными интересами), за Россией – Китай и «Глобальный Юг» (так же с собственными, а не российскими интересами). Нас будут подталкивать к миру США, Россию – Китай. Ища этим на самом деле собственные глобальные компромиссы.

Не следует забывать, что изменения «на земле» (например Курщина) меняют набор карт в руках глобальных игроков. И влияют на актуальность и масштаб определенных уступок – территориальных, политических или экономических.

Итак, снова все выходит на то, что судьба Украины в руках ВСУ (а также СБУ и ГУР МОУ и их дронов большего радиуса действия).

Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»

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