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Xiaomi представила флагманскую серию 14T

  • 1.10.2024, 14:46
Xiaomi представила флагманскую серию 14T

Мощные смартфоны с выдающимися камерами и AI-функциями.

Компания Xiaomi представила новую флагманскую серию смартфонов Xiaomi 14T, в которую вошли две модели — Xiaomi 14T Pro и Xiaomi 14T.

Основные возможности и отличия моделей

Смартфоны Xiaomi 14T Pro и Xiaomi 14T оснащены большим 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K (2712×1220), частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. Дисплей обеспечивает превосходную цветопередачу благодаря поддержке 12-битной глубины и охвата пространства DCI-P3. Корпуса обладают защитой от пыли и воды по стандарту IP68.

Обе модели получили камеры, разработанные в сотрудничестве с легендарным производителем оптики и фотокамер Leica. Xiaomi 14T Pro оснащен тройной системой камер, которая состоит из:

основного модуля на базе 50 Мп датчика Light Fusion 900 с апертурой ƒ/1.6;

ультраширокоугольной камеры на 12 Мп с фокусным расстоянием 15 мм;

телефотокамеры на 50 Мп с апертурой ƒ/2.0.

Камера охватывает фокусные расстояния от 15 мм до 120 мм и обеспечивает высочайшее качество фото и видео при любых условиях съемки. Смартфон также поддерживает запись 8K-видео.

Xiaomi 14T получил универсальную тройную камеру с сенсором IMX906 от Sony в основном модуле, 12 Мп ультраширокоугольным датчиком и 50 Мп телефото.

В обоих смартфонах — фронтальные камеры с разрешением 32 Мп и апертурой ƒ/2.0 позволяют делать отличные селфи.

AI-возможности и высокая производительность

Новые смартфоны Xiaomi предлагают расширенные возможности AI (искусственного интеллекта) для работы с голосом, текстом, изображениями и видео. Предустановленный чат-бот Gemini помогает быстро найти ответы на различные вопросы. Функция «Обведи и найди» от Google, которая будет доступной с 6 октября, ускоряет поиск нужной информации на экране.

Xiaomi 14T Pro работает на мощном флагманском процессоре MediaTek Dimensity 9300+, а Xiaomi 14T получил производительный и энергоэффективный чип MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Оба смартфона оснащены аккумулятором на 5000 мАч и поддерживают быструю зарядку:

Xiaomi 14T — гиперзарядку 67 Вт;

Xiaomi 14T Pro — проводную (120 Вт) и беспроводную (на 50 Вт) гиперзарядку.

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