закрыть
1 октября 2024, вторник, 15:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремлевские пропагандисты пошли против Путина?

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 1.10.2024, 15:03
Кремлевские пропагандисты пошли против Путина?

Разрушают тезис диктатора о «братских народах».

В эфире росТВ признают, что степень ненависти украинцев к россиянам такая, что они готовы жертвовать собой и умирать.

Но это утверждение как-то не бьется с официальным нарративом о том, что Россия в Украине кого-то «освобождает» и «защищает». Если «освобождаемые» так ненавидят «освободителей», то может они не хотят чтобы их освобождали?

Какой смысл тогда в этой войне, если она посеяла такую ненависть между теми, кого еще вчера Путин называл «братскими народами»? Зачем нужно завоевывать землю, население которой ненавидит тебя до смерти?

Никаких ответов по-прежнему нет. Все признают, что происходит бессмысленная дичь, но вместо того, чтобы просто ее прекратить, требуют продолжать дальше.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников