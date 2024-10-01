Кремлевские пропагандисты пошли против Путина?
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 1.10.2024, 15:03
Разрушают тезис диктатора о «братских народах».
В эфире росТВ признают, что степень ненависти украинцев к россиянам такая, что они готовы жертвовать собой и умирать.
Но это утверждение как-то не бьется с официальным нарративом о том, что Россия в Украине кого-то «освобождает» и «защищает». Если «освобождаемые» так ненавидят «освободителей», то может они не хотят чтобы их освобождали?
Какой смысл тогда в этой войне, если она посеяла такую ненависть между теми, кого еще вчера Путин называл «братскими народами»? Зачем нужно завоевывать землю, население которой ненавидит тебя до смерти?
Никаких ответов по-прежнему нет. Все признают, что происходит бессмысленная дичь, но вместо того, чтобы просто ее прекратить, требуют продолжать дальше.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»