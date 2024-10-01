Белорусский православный священник вступился за квадроберов и хоббихорсеров

Белорусский православный священник вступился за квадроберов и хоббихорсеров6
- 1.10.2024, 15:11
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Предлагает создать в БПЦ специальный отдел.
Православный протоиерей Сергий Лепин вступился за квадроберов и хоббихорсеров. Ранее священник возглавлял Синодальный информационный отдел Белорусской православной церкви, а теперь служит настоятелем церкви в Ракове.
В своем аккаунте в Facebook Лепин напомнил, что представители субкультур 80-х и 90-х также смогли встать на путь служения Богу.
«Сначала удивлялись священникам, которые в прошлом были комсомольцами. Но однажды все привыкли. Потом удивлялись тем из них, кто когда-то был хиппи. Еще позже или параллельно с этим — тем, кто был панком, брейкером или металлистом. Но и к этому привыкли. А сегодня... Никто уже не удивляется даже священникам-байкерам», — пишет Лепин.
Он предлагает создать в БПЦ отдел по работе с квадроберами: «Вот у нас в БПЦ есть, например, аж целый синодальный отдел по взаимодействию с казачеством. Почему не сделать такое же подразделение, но сориентированное на квадроберов? Их и больше, и... я не знаю, короче».
Тем временем власти в отношении квадроберов применяют преимущественно запугивания и угрожают им задержаниями и судами.