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США выделили почти девять миллиардов долларов на производство бомб и ракет

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  • 1.10.2024, 15:48
США выделили почти девять миллиардов долларов на производство бомб и ракет

В том числе и с ядерными боеголовками.

Министерство обороны США заключило два крупных контракта на производство вооружений для Украины, Болгарии, Японии и других стран. Сумма контрактов составляет почти 9 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

Первый контракт на 6,9 млрд долларов был заключен с компанией Boeing на производство малокалиберных бомб. Эти бомбы будут отправлены, в том числе, и в Украину. Срок выполнения контракта - до 31 декабря 2035 года.

Второй контракт на 2,1 млрд долларов был заключен с корпорацией Lockheed Martin на производство межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками. Эти ракеты предназначены для запуска с подводных лодок.

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