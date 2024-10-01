США выделили почти девять миллиардов долларов на производство бомб и ракет 1 1.10.2024, 15:48

В том числе и с ядерными боеголовками.

Министерство обороны США заключило два крупных контракта на производство вооружений для Украины, Болгарии, Японии и других стран. Сумма контрактов составляет почти 9 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

Первый контракт на 6,9 млрд долларов был заключен с компанией Boeing на производство малокалиберных бомб. Эти бомбы будут отправлены, в том числе, и в Украину. Срок выполнения контракта - до 31 декабря 2035 года.

Второй контракт на 2,1 млрд долларов был заключен с корпорацией Lockheed Martin на производство межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с новыми ядерными боеголовками. Эти ракеты предназначены для запуска с подводных лодок.

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